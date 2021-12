Öt mérkőzés után is veretlen a női Extraligában a Swietelsky-Békéscsaba, pedig már túl van a bajnoki címvédő Fatum-Nyíregyháza és az idén megtáltosodó balatonfüredi Szent Benedek Röplabda Akadémia elleni összecsapásokon is. Papíron talán könnyebb ellenfél következik a sorban, a tavalyi szezonban a hazai és a nemzetközi színtéren is brillírozó 1.MCM-Diamant Kaposvár, amely az Extraligában negyedik lett és a Challenge-kupában óriási meglepetésre bejutott a legjobb négy közé.