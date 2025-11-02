november 2., vasárnap

Achilles névnap

21°
+22
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

3 órája

Legyen Ön is Milliomos: teszteld, meddig jutnál a játékban!

Címkék#játékélmény#Legyen Ön is Milliomos#próba#kvíz

Ebben a kvízben próbára teheted a műveltséged – vajon meddig jutnál, ha ott ülnél a stúdió reflektorfényében?

Beol.hu

Ugyan ezzel a játékkal valódi milliókat nem lehet nyerni, de a játékélmény garantált!

Ha valaha is elképzelted magad a „Legyen Ön is Milliomos” székében, most itt az alkalom, hogy kiderüljön: vajon elérnéd-e a főnyereményt, vagy elbuknál már az első biztonsági kérdésen? 

1.
Melyik évben történt a honfoglalás a magyar történelemben?
2.
Ki írta „Az ember tragédiája” című művet?
3.
Melyik tudós dolgozta ki a relativitáselméletet?
4.
Ki volt az első nő, aki Nobel-díjat kapott?
5.
Melyik kontinensen található a Kilimandzsáró hegy?
6.
Melyik országban található a Pisai ferde torony?
7.
Melyik magyar költő írta a „Szeptember végén” című verset?
8.
Ki festette a „Ásító inas” című híres képet?
9.
Melyik évben csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz?
10.
Melyik bolygó a Naprendszer legnagyobb bolygója?
11.
Ki alakította Drakula grófot az 1931-es, klasszikus fekete-fehér Drakula című filmben?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu