Kvíz
3 órája
Legyen Ön is Milliomos: teszteld, meddig jutnál a játékban!
Ebben a kvízben próbára teheted a műveltséged – vajon meddig jutnál, ha ott ülnél a stúdió reflektorfényében?
Ugyan ezzel a játékkal valódi milliókat nem lehet nyerni, de a játékélmény garantált!
Ha valaha is elképzelted magad a „Legyen Ön is Milliomos” székében, most itt az alkalom, hogy kiderüljön: vajon elérnéd-e a főnyereményt, vagy elbuknál már az első biztonsági kérdésen?
1.
Melyik évben történt a honfoglalás a magyar történelemben?
2.
Ki írta „Az ember tragédiája” című művet?
3.
Melyik tudós dolgozta ki a relativitáselméletet?
4.
Ki volt az első nő, aki Nobel-díjat kapott?
5.
Melyik kontinensen található a Kilimandzsáró hegy?
6.
Melyik országban található a Pisai ferde torony?
7.
Melyik magyar költő írta a „Szeptember végén” című verset?
8.
Ki festette a „Ásító inas” című híres képet?
9.
Melyik évben csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz?
10.
Melyik bolygó a Naprendszer legnagyobb bolygója?
11.
Ki alakította Drakula grófot az 1931-es, klasszikus fekete-fehér Drakula című filmben?
