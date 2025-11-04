3 órája
Újabb két ajándékot hoz Békéscsabára a Fantasztikus 4-es
Újra olyan produkciókat hoznak a Csabagyöngye Kulturális Központba, amelyek miatt a közönségnek egyébként Budapestre kellene utazni. A DANTE Közösségi Alkotótér két előadása ingyenesen tekinthető meg, ezúttal is a Fantasztikus 4-es együttműködésének köszönhetően.
A Békés Megyei Könyvtár, a Csabagyöngye Kulturális Központ, a Bán Ber Deep Heart Deep Soul Irodalmi Társaság és a Dig-Build Kft. – azaz – ahogy korábban fogalmaztak – a Fantasztikus 4-es együttműködésének köszönhetően nemrég elhozták a DANTE Közösségi Alkotótér Stílgyak című előadását Békéscsabára a fővárosból, és nagy sikert aratott.
A DANTE Közösségi Alkotótér újabb két előadását hozzák el
Most a DANTE Közösségi Alkotótér újabb két előadása érkezik a Csabagyöngye Kulturális Központ hangversenytermébe,
- november 15-én, szombaton 19 órakor A varjúkirály,
- november 27-én, csütörtökön 19 órakor Az óceánjáró.
A Csabagyöngye Kulturális Központban lesz a két produkció
Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese elmondta, hogy az előző előadás jól sikerült, érdemes volt a Békés Megyei Könyvtár után egy nagyobb teret találni ezeknek a produkcióknak, dicsérte a kulturális központ és a bibliotéka közötti együttműködést.
Most is ott és úgy kaphatók jegyek, ahol és ahogy korábban
Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy jegyek most is úgy igényelhetők, mint az előző előadás, a Stílgyak esetében: azaz a tixa.hu oldalon vagy a Csabagyöngye Kulturális Központban az információs pultnál.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Ajándékként jönnek Budapestről Békéscsabára
A Bán Ber Deep Heart Deep Soul Irodalmi Társaság képviseletében Bánszki Mihály elmondta: a mostani lesz a 10. és a 11. produkció, amely az együttműködésnek köszönhetően jön Békéscsabára, egyfajta ajándékként. A korábbiak telt házzal mentek, tehát van igény az ingyenes lehetőségekre.
Fontosnak ítélik a kultúra támogatását
Bagosi Tamás, a Dig-Build Kft. ügyvezetője elmondta, a cégnél fontosnak ítélik a sport és a kultúra támogatását, ezzel más vállalkozások számára is példát mutatnának.