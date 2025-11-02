november 2., vasárnap

Csövi

43 perce

Halottak napján debütált a csodát megélt énekes klipje – videóval

Címkék#videoklip#Halottak napja#Alcohol#kálvária

Egy megrázó kálváriáról szól az a dal, melynek klipje halottak napján debütált. Az Alcohol zenekar énekesét, Csövit augusztus végén szálították kórházba, több liter vért vesztett.

Beol.hu

November 2-án, halottak napján debütált az az új klip, ami az Alcohol zenekar énekesének, Csövi kálváriájáról szól. Az Élet Vizén című hidegrázós videóklip megható szövegvilága hűen tükrözi az énekes kálváriáját. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, több liter vért vesztett és kórházba került a békési banda énekese, Tóth Sándor, akiért az egész ország szorított. Az énekest, Csövit augusztus végén szállították a sürgősségi osztályra belső vérzés miatt, amely a tavalyi betegsége egyik legsúlyosabb szövődményeként jelentkezett.

Csövire újabb műtét várt.
Csövi több liter vért vesztett. Fotó: Alcohol zenekar/Facebook

Csövi kálváriája még nem ért véget

– ...besz.rás... A hét elején még élet-halál között lebegett, pénteken meg két lábon hazamegy vigyorgó pofával, mint aki a Bahamákról jött éppen! Lényeg a lényeg: itt van és üzent is Nektek! – volt pár nappal később olvasható a csodával határos gyógyulás híre az Alcohol zenekar közösségi oldalán. Csövi kálváriája azonban itt még nem ért véget, október közepén egy újabb műtét várt rá.

A klip fekete-fehér nyitóképein egy kihalt temető, majd egy sivatagban vándorló ember tűnik fel, a dal szövege pedig el is kezdődik: – Jártam a halál völgyében... 

 

