Halottak napján debütált a csodát megélt énekes klipje – videóval

November 2-án, halottak napján debütált az az új klip, ami az Alcohol zenekar énekesének, Csövi kálváriájáról szól. Az Élet Vizén című hidegrázós videóklip megható szövegvilága hűen tükrözi az énekes kálváriáját. Ahogy arról korábban már beszámoltunk, több liter vért vesztett és kórházba került a békési banda énekese, Tóth Sándor, akiért az egész ország szorított. Az énekest, Csövit augusztus végén szállították a sürgősségi osztályra belső vérzés miatt, amely a tavalyi betegsége egyik legsúlyosabb szövődményeként jelentkezett.

Csövi több liter vért vesztett. Fotó: Alcohol zenekar/Facebook

Csövi kálváriája még nem ért véget

– ...besz.rás... A hét elején még élet-halál között lebegett, pénteken meg két lábon hazamegy vigyorgó pofával, mint aki a Bahamákról jött éppen! Lényeg a lényeg: itt van és üzent is Nektek! – volt pár nappal később olvasható a csodával határos gyógyulás híre az Alcohol zenekar közösségi oldalán. Csövi kálváriája azonban itt még nem ért véget, október közepén egy újabb műtét várt rá.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A klip fekete-fehér nyitóképein egy kihalt temető, majd egy sivatagban vándorló ember tűnik fel, a dal szövege pedig el is kezdődik: – Jártam a halál völgyében...