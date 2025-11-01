Felajánlás
2 órája
Egyedülálló kötet érkezett a könyvtárba, erre a kincsvadászok is lecsapnának
Különleges, több mint 150 éves kötettel gazdagodott a békéscsabai bibliotéka. Erre alighanem a kincsvadászok is lecsapnának.
Egy több mint 150 éves kötettel bővült a bibliotéka gyűjteménye. Fotó: Békés Megyei Könyvtár Facebook-oldala
Forrás: Békés Megyei Könyvtár Facebook-oldala
Egészen egyedi kötettel bővült a Békés Megyei Könyvtár állománya. Pinti Sándor családja egy bőr kötésű, rézkapcsos, dombornyomott, 1873-as kiadású Evangelicky Funebrált ajánlott fel a békéscsabai bibliotéka számára – ismertették a Békés Megyei Könyvtár Facebook-oldalán.
