október 17., péntek

Hedvig névnap

10°
+17
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ritkaság

1 órája

A Tóra irányt mutat – különleges ünnepséget rendeztek Békéscsabán - videóval

Címkék#beol videó#Tóra#örömünnep#ünnepség#Békéscsabai Zsidó Hitközség

A Szimchát Tórá kapcsán rendeztek különleges ünnepséget pénteken délután a békéscsabai Széchenyi ligeti zsinagógában. A Békéscsabai Zsidó Hitközség által a Tóra örömünnepe alkalmából szervezett programon igazi ritkaságokat, különlegességeket is láthattak a jelenlévők.

Papp Gábor

Lukácsné Moskovitz Tamara, a Békéscsabai Zsidó Hitközség elnöke elmondta, ezen a héten kedden köszöntött be a Szimchát Tórá, a Tóra örömünnepe, amikor a zsidóság szentkönyvét, a Tórát ünneplik. Hozzátette, a Tóra jelenti a zsidó népnek a tanítást, az újrakezdést, a közösségformálását. Az eseményt egyébként tánccal és énekkel ünneplik, de 2023. október 7-e óta visszafogottabb az ünnep, hiszen azon a napon a Hamász terroristái 1200 embert öltek meg, voltak, akiket az otthonukban, voltak, akiket egy örömünnepen, ahol az életet ünnepelték.

különleges ünnepet tartott a zsidó hitközség
Lukácsné Moskovitz Tamara elnöke köszöntötte a megjelenteket a Békéscsabai Zsidó Hitközség rendezvényén. Fotó: Dinya Magdolna

A Békéscsabai Zsidó Hitközség fontos programot rendezett

Az elnök kiemelte, most azonban nagy öröm érte őket, hiszen a terroristák szabadon engedték az utolsó húsz életben maradt túszt, köztük egy magyar származású férfit.

– Nem csak az örök körforgás és az emlékezés, hanem az újrakezdés ünnepe volt ez idén – fogalmazott a hitközségi elnök. – A Tóra irányt mutat, mutatja, hogy sötétséget a fény váltja, és remélhetik, hogy a rossz után a jó következik.

Különlegességet mutattak be

Dr. Balog István, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem docense bemutatta a tórát, annak jelentőségét, és az érdeklődők hosszú idő után bele is pillanthattak a tekercsekbe. Dr. Balogh István a Babiloni Talmud egy nagyon korai, 1807-es, gyönyörű vilnai kiadását is bemutatta, amely annak idején eljutott Békéscsabára az ortodox hitközséghez, és annak irattárában, könyvtárában maradt fenn, majd néhány napja találták meg. A köteten szerepelnek egykori békéscsabai rabbik aláírásai is.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu