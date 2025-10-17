A Tóra irányt mutat – különleges ünnepséget rendeztek Békéscsabán - videóval

Lukácsné Moskovitz Tamara, a Békéscsabai Zsidó Hitközség elnöke elmondta, ezen a héten kedden köszöntött be a Szimchát Tórá, a Tóra örömünnepe, amikor a zsidóság szentkönyvét, a Tórát ünneplik. Hozzátette, a Tóra jelenti a zsidó népnek a tanítást, az újrakezdést, a közösségformálását. Az eseményt egyébként tánccal és énekkel ünneplik, de 2023. október 7-e óta visszafogottabb az ünnep, hiszen azon a napon a Hamász terroristái 1200 embert öltek meg, voltak, akiket az otthonukban, voltak, akiket egy örömünnepen, ahol az életet ünnepelték.

Lukácsné Moskovitz Tamara elnöke köszöntötte a megjelenteket a Békéscsabai Zsidó Hitközség rendezvényén. Fotó: Dinya Magdolna

A Békéscsabai Zsidó Hitközség fontos programot rendezett

Az elnök kiemelte, most azonban nagy öröm érte őket, hiszen a terroristák szabadon engedték az utolsó húsz életben maradt túszt, köztük egy magyar származású férfit.

– Nem csak az örök körforgás és az emlékezés, hanem az újrakezdés ünnepe volt ez idén – fogalmazott a hitközségi elnök. – A Tóra irányt mutat, mutatja, hogy sötétséget a fény váltja, és remélhetik, hogy a rossz után a jó következik.

Különlegességet mutattak be

Dr. Balog István, az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem docense bemutatta a tórát, annak jelentőségét, és az érdeklődők hosszú idő után bele is pillanthattak a tekercsekbe. Dr. Balogh István a Babiloni Talmud egy nagyon korai, 1807-es, gyönyörű vilnai kiadását is bemutatta, amely annak idején eljutott Békéscsabára az ortodox hitközséghez, és annak irattárában, könyvtárában maradt fenn, majd néhány napja találták meg. A köteten szerepelnek egykori békéscsabai rabbik aláírásai is.