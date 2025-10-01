Zene világnapja: jótékonysági koncerttel és kiállítással ünnepelnek Dévaványán

Dévaványán ünnepi programsorozattal lesz megünnepelve a zene világnapja: október 3-án, pénteken 18 órától a Művészetek Háza ad otthont annak a jótékonysági estnek, amely koncerttel és kiállítással is várja a közönséget – írta Facebook-oldalán Valánszki Miklós Róbert.

Zene világnapja: A Vox Humana Énekegyüttes jótékonysági koncerttel készül. Fotó: Shutterstock

Zene világnapja: Dévaványán jótékonysággal ünnepelnek

Az ünnepi programot Valánszki Miklós Róbert polgármester nyitja meg, majd köszöntőt mond dr. Janes Zoltán katolikus plébános és Simon Norbert református lelkész. A fellépők között szerepel a Vox Humana Énekegyüttes, valamint a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai és növendékei is színpadra lépnek. Az est különleges vendége Kun Rajmund orgonaművész lesz, aki játékával színesíti a műsort.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A zenei élmények mellett a közönség képzőművészeti alkotásokkal is találkozhat: a festészeti tanszak növendékeinek kiállítása az est folyamán lesz megtekinthető. A rendezvény ingyenes, ugyanakkor a szervezők adománygyűjtést hirdettek: a templomok felújítását támogatandó adománydobozokat helyeznek ki a helyszínen. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, hogy a közös ünneplés mellett a zene, a közösség és az összefogás erejét is megtapasztalhassák a résztvevők.