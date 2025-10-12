október 12., vasárnap

Borombós Anna

2 órája

Hatalmas taps és ováció: tarolt a gyulai lány az X-faktorban

Félve érkezett és magabiztosan távozott. Nem mindennapi sikert aratott egy gyulai lány, Borombós Anna az X-faktor szombati adásában.

Beol.hu

– Borombós Anna vagyok, 20 éves, és Gyuláról érkeztem. Kiskorom óta az életem része a zene, és már előbb énekeltem, mint beszéltem – vallotta önmagáról a gyulai lány az X-faktor szombati műsorában. Anna nem túl nagy magabiztossággal érkezett, de a siker hatalmasat szólt.

Az X-faktorban bizonyított Borombós Anna.
Borombós Anna az X-faktorban mutatta meg tehetségét. Forrás: rtl.hu

Az X-faktorban bizonyított a gyulai lány

– Az óvónőm volt az, aki felfedezett, és mindig a fellépéseken, onnantól kezdve már énekeltem a szólókat. A környezetem folyamatosan visszajelzéseket, pozitív visszajelzéseket adott nekem, de a mai napig, ennek ellenére sajnos megbicsaklok, és nem vagyok benne biztos, hogy ezt kellene csinálnom, vagy sem – mondta el fellépése előtt Anna.

A zsűritagok közül többen kétkedve fogadták azt, hogy a gyulai lány Gnarls Barkley-től a Crazy-t adja elő. Majka eleresztett egy fintort, Gáspár Laci pedig csak ennyit mondott: ha van hozzá hang, akkor jó.

Nos, hang volt hozzá, a többi pedig már történelem.

Anna a gyulai PowerBeat Ütőegyüttes oszlopos tagja, előadását pedig a csapat tette közzé közösségi oldalukon.

Legutóbb az X-faktor egykori versenyzője, Paulina hozta el vad, szabad és érzelemmel teli saját világát a Csabagyöngye STÉG színpadára.

