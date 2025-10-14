2 órája
Véget ér egy korszak: búcsúzik a híres zenecsatorna
Valami véget ér, ami sokak fiatalságát meghatározta. Az év utolsó napján végleg elhallgatnak az MTV jól ismert dallamai több európai országban – köztük nálunk is.
A Paramount Global keddi közleménye szerint leáll az MTV Music, az MTV 80s, az MTV 90s, a Club MTV és az MTV Live működése.
A Paramount költségcsökkentési tervei és az MTV zeneipari forradalma
A Paramount döntése mögött a cég költségcsökkentési tervei állnak, különösen az idei évben, amikor a vállalat összeolvad a Skydance Mediával. A gazdasági megfontolások mellett ez a lépés jól mutatja, hogy a közönség médiafogyasztási szokásai jelentősen átalakultak az elmúlt évek során, és a zenehallgatók egyre inkább a digitális platformok felé fordulnak.
Az MTV vitathatatlanul forradalmasította a zeneipart, milliók zenei ízlésére és identitására volt hatással, miközben új műfajokat és előadókat ismertetett meg a nagyközönséggel.
