Fantasztikus gálaest

1 órája

Te rongyos élet, házhoz jön az Operettszínház ma este a kondorosi Fehérliliomban

A Budapesti Operettszínház igazi színházi estékkel varázsolja el a vidéken élőket, így lesz ez ma 18 órakor a Kondorosi Fehérliliom Népfőiskolán is Te rongyos élet című műsorukkal lép fel a társulat.

Nyemcsok László

Domsits Donatella Anna, a Fehérliliom szakmai vezetője elmondta, akik megváltják kedvezményes belépőjüket, a Budapesti Operettszínház világszínvonalú előadásaiból alkotott fantasztikus gálaesttel gazdagodnak a Petőfi Kulturális Programnak köszönhetően. A népszerű operettek keresztmetszete élő zenekari hangzással, csodálatos látványvilággal kápráztatja el a nézőket. Az előadás különlegességét a helyi kulturális intézmények művészeinek bevonása adja.

ma 18 órakor a Kondorosi Fehérliliom Népfőiskolán
Laki Péter a Lehár-gálán, most Kondorosra érkezikFotó: Veres Ildikó

A szólisták névsora: Lukács Anita, Ninh Duc Hoang Long, Bojtos Luca és Laki Péter.

 

 

 

