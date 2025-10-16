51 perce
497 pár bocskort vitt a Kaukázusba a Tabán Táncegyüttes – videóval, podcasttel, galériával
Vastapssal jutalmazta a közönség a 497 című produkciót Grúzia fővárosában, Tbilisziben, egy nemzetközi fesztiválon. A békéscsabai Tabán Táncegyüttes és az Aradi Kamaraszínház közös előadása korábban is óriási sikereket ért el. Egykor a Guinness Rekordok Könyvében is szerepelt a 497 története, és Farkas Tamás, a Tabán Táncegyüttes művészeti vezetője, a darab koreográfusa és társrendezője többek között azt is elárulta, hogy miért lett a produkció címe 497.
Grúzia fővárosában, Tbilisziben, egy rangos nemzetközi fesztiválon szerepelt a 497, a békéscsabai Tabán Táncegyüttes és az Aradi Kamaraszínház közös előadása. A fesztiválon a helyiek mellett az Amerikai Egyesült Államokból, Izraelből, Lengyelországból, Ukrajnából, Moldovából, Albániából érkezett produkciók kerültek színpadra – ismertette Farkas Tamás, a Tabán Táncegyüttes művészeti vezetője, a 497 koreográfusa, társrendezője.
100 ezer frankot kap, aki körbesétálja a Földet
A 497 azon a történeten alapul, miszerint az 1900-as évek elején négy romániai, buzăui fiatal Dan Dumitru vezetésével jelentkezett egy párizsi felhívásra: 100 ezer frank üti annak a markát, aki körbesétálja a Földet. A négy román legény fel is készült erre a kihívásra. Román népdalokat és néptáncokat tanultak, az volt ugyanis a szándékuk, hogy román népművészeti előadásokat tartanak az út során, hogy abból tarthassák fenn magukat és fedezhessék az út hátralévő részét.
A négy romániai legény sztorija bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe is
– Ez azért lényeges, mert fontos továbbvinni nemcsak a magyar, hanem a Kárpát-medencében élő nemzetiségek hagyományait is, fontos a románság szellemi, kulturális örökségét is ápolni – hangsúlyozta Farkas Tamás. Elmondta, hogy a négy romániai legény története egy időben szerepelt a Guinness Rekordok Könyvében is. A sztori egy része fikciónak, kitalációnak tűnik, de szerinte ez a mondhatni színházcsinálás tekintetében nem szempont.
A kaland során 497 pár bocskort koptattak el
A történet lényege, hogy Dan Dumitru vezetésével a fiatalok útnak indultak és bejárták a világot, viszont számtalan tragédiát éltek meg.
- Az egyikük a Himalája lábánál szenvedett halálos balesetet,
- másikuk Indiában ópiummérgezésben veszett oda,
- a csapat harmadik tagja pedig Amerikában a felgyülemlett betegségek következtében hunyt el.
Egyedül Dan Dumitru élte túl a kalandot, aki hazament Buzăuba, nagy tiszteletben állt, és a 70-es években hunyt el.
A kaland 16 éven át tartott, az első világháború előtt kezdődött, utána ért véget, és az út során összesen 497 pár bocskort koptattak el. Bár Dan Dumitru Párizsban átvette a díjat, az akkori pénzügyi válság miatt az összeg egy gömb fagylaltra sem volt elég.
A 497 a Tabán Táncegyüttes és az Aradi Kamaraszínház közös alkotása
Az alkotás a fogyasztói társadalom és a globalizáció termékeinek létjogosultságával kapcsolatos kritikákat is megfogalmaz – mondta Farkas Tamás, aki mellett Tapasztó Ernő, az Aradi Kamaraszínház igazgatója rendezte a darabot.
- A zenét a békéscsabai kötődésű Gera Gábor szerezte;
- a látványtervért pedig Ioan Horga, az Aradi Kamaraszínház szakembere felelt.
A produkcióban négy tabános, Harmati Patrik, László Richárd, Móricz Bence és Varga József táncol.
Rengeteg elismerést zsebelt be eddig is a produkció
A darabot eddig több mint 30 alkalommal vitték színpadra, ami Farkas Tamás szerint azért nagy szó, mert a Tabán Táncegyüttes amatőr, nem hivatásos – nem központi költségvetésből működő, munkarend szerint dolgozó – társulat. Elkötelezettségből, szerelemből hoznak létre projekteket.
A 497 című előadás rengeteg elismerést zsebelt be: Nagybányán megkapta a legjobb koreográfiáért és a legjobb zenéért járó díjat is, Resicabányán szintén a legjobb koreográfiáért járó elismerést zsebelte be, míg Aradon, az Underground Fesztiválon kiérdemelte a fesztivál legjobb előadásáért járó jutalmat. Most a grúziai fesztiválon nem osztottak díjakat, egy seregszemléről volt szó, a közönség vastapsa azonban alapján azonban a Kaukázusban is hatalmas sikert aratott. A tapsviharról egy videót is megosztottak a Tabán Táncegyüttes Facebook-oldalán.
Tabán Táncegyüttes és az Aradi Kamaraszínház közös előadásaFotók: Tabán Táncegyüttes
Mindenkinek jár a taps, nem csak a fellépőknek és az alkotóknak
Ez a vastaps és ezek a díjak nemcsak a fellépőknek és az alkotóknak szólnak, hanem Magyarországnak, Békés vármegyének, Békéscsabának, az alkotótársaknak, a mentoroknak, a támogatóknak – hangsúlyozta Farkas Tamás. Legközelebb november elején Hajdúböszörményben viszik színpadra a látványos produkciót, rendhagyó nézőtéri körülmények között.
Nem ez volt az első békéscsabai-aradi koprodukció
A Tabán Táncegyüttes művészeti vezetője elmondta: 15 éve dolgoznak együtt Tapasztó Ernővel, az Aradi Kamaraszínház igazgatójával, immár az első munka során kiderült, hogy ez egy hosszú távú szakmai kapcsolat lesz. Motiválják, inspirálják egymást, megosztják egymással ötleteiket, szakmai szimbiózisban élnek. Közös produkció volt a 497 mellett többek között a Ki szívét osztja szét című előadás Varga Miklóssal a főszerepben vagy a 13 című, az aradi vértanúkról szóló darab.
