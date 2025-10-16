497 pár bocskort vitt a Kaukázusba a Tabán Táncegyüttes – videóval, podcasttel, galériával

Grúzia fővárosában, Tbilisziben, egy rangos nemzetközi fesztiválon szerepelt a 497, a békéscsabai Tabán Táncegyüttes és az Aradi Kamaraszínház közös előadása. A fesztiválon a helyiek mellett az Amerikai Egyesült Államokból, Izraelből, Lengyelországból, Ukrajnából, Moldovából, Albániából érkezett produkciók kerültek színpadra – ismertette Farkas Tamás, a Tabán Táncegyüttes művészeti vezetője, a 497 koreográfusa, társrendezője.

Grúzia fővárosába is elvitték a békéscsabai Tabán Táncegyüttes és az Aradi Kamaraszínház közös alkotását, a 497-et, Tbilisziben is nagy sikert aratott. Fotó: Tabán Táncegyüttes

100 ezer frankot kap, aki körbesétálja a Földet

A 497 azon a történeten alapul, miszerint az 1900-as évek elején négy romániai, buzăui fiatal Dan Dumitru vezetésével jelentkezett egy párizsi felhívásra: 100 ezer frank üti annak a markát, aki körbesétálja a Földet. A négy román legény fel is készült erre a kihívásra. Román népdalokat és néptáncokat tanultak, az volt ugyanis a szándékuk, hogy román népművészeti előadásokat tartanak az út során, hogy abból tarthassák fenn magukat és fedezhessék az út hátralévő részét.

A négy romániai legény sztorija bekerült a Guinness Rekordok Könyvébe is

– Ez azért lényeges, mert fontos továbbvinni nemcsak a magyar, hanem a Kárpát-medencében élő nemzetiségek hagyományait is, fontos a románság szellemi, kulturális örökségét is ápolni – hangsúlyozta Farkas Tamás. Elmondta, hogy a négy romániai legény története egy időben szerepelt a Guinness Rekordok Könyvében is. A sztori egy része fikciónak, kitalációnak tűnik, de szerinte ez a mondhatni színházcsinálás tekintetében nem szempont.

A kaland során 497 pár bocskort koptattak el

A történet lényege, hogy Dan Dumitru vezetésével a fiatalok útnak indultak és bejárták a világot, viszont számtalan tragédiát éltek meg.

Az egyikük a Himalája lábánál szenvedett halálos balesetet,

másikuk Indiában ópiummérgezésben veszett oda,

a csapat harmadik tagja pedig Amerikában a felgyülemlett betegségek következtében hunyt el.

Egyedül Dan Dumitru élte túl a kalandot, aki hazament Buzăuba, nagy tiszteletben állt, és a 70-es években hunyt el.

A kaland 16 éven át tartott, az első világháború előtt kezdődött, utána ért véget, és az út során összesen 497 pár bocskort koptattak el. Bár Dan Dumitru Párizsban átvette a díjat, az akkori pénzügyi válság miatt az összeg egy gömb fagylaltra sem volt elég.

A 497 a Tabán Táncegyüttes és az Aradi Kamaraszínház közös alkotása

Az alkotás a fogyasztói társadalom és a globalizáció termékeinek létjogosultságával kapcsolatos kritikákat is megfogalmaz – mondta Farkas Tamás, aki mellett Tapasztó Ernő, az Aradi Kamaraszínház igazgatója rendezte a darabot.

A zenét a békéscsabai kötődésű Gera Gábor szerezte;

a látványtervért pedig Ioan Horga, az Aradi Kamaraszínház szakembere felelt.

A produkcióban négy tabános, Harmati Patrik, László Richárd, Móricz Bence és Varga József táncol.