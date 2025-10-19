150 év után megmozdult a rőzsehordó nő – videóval

– Sorozatunkban egy újabb klasszikus kel életre. Bár Munkácsy egy olyan pillanatot örökített meg Rőzsehordó nő című alkotásában, ahol a tüzelőt gyűjtögető, fáradt asszony megpihen egy rövid időre, könnyen elképzelhető, hogy hamarosan folytatta útját hazafelé, hisz könnyen lehet, hogy gyermekei már várták, hogy didergésükből kicsit felmelegedhessenek – olvasható a Magyar Festők közösségi oldalán. Munkácsy Mihály híres festményét így még nem láttuk.

Így sem láttuk még: a rőzsehordó nő felállt. Fotó: Magyar Festők/Facebook

A Rőzsehordó nő című festmény életre kelt

Bő 150 év mozdulatlanság után a rőzsehordó asszony végre kinyújtóztathatta elgémberedett tagjait, vállára kapta képzeletbeli botját, és ha lassan is, de szépen kisétált a képből. Munkácsy Mihály 1873-ban festette a 99×80 centiméter méretű alkotását, ami jelenleg a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van.

A Magyar Festők sorozatában a Rőzsehordó nő mellett olyan klasszikus festmények elevenednek meg, mint Szinyei Merse Pál – Lila ruhás nő alkotása, Orlai Petrich Soma, Petőfi Sándorról készült műve, Székely Bertalan egyik legérzékenyebb ábrázolása, amit a hagyomány szerint Ármin nevű kisfiáról készített, Csontváry Kosztka Tivadar – Vihar a pusztán című festménye, és egy monumentális alkotás szintén Munkácsy Mihálytól: a Honfoglalás.

És akkor most videón is láthatjuk, hogyan kel életre a Rőzsehordó nő.

Munkácsy Mihály híres műve ihlette Prisztavok Tibor Rőzsehordó című köztéri alkotását is. A festőfejedelem – múzeumnál helyet kapott – egészalakos szobra után ez a második, amelyet 2022-ben kihelyeztek a Munkácsy-negyedben.