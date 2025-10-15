Féltve őrzött, több ezer éves ereklyék lapulnak a múzeum raktárában – videóval, galériával

– Nem úgy kell elképzelni a Munkácsy Mihály Múzeum régészeti raktárát, mint ami megjelenik az Indiana Jones-filmekben, hogy van egy hatalmas terem, benne leszegezett faládával, és hogy abba van elsüllyesztve a frigyláda. Itt nincsenek leszegezett faládák, itt papírdobozok vannak, és 1952-től kezdve minden egyes tárgy rendelkezik raktári, leltári számmal – kezdte a Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében rendezett régészeti raktárlest Nagy Dániel régész.

Régészeti raktárlest tartottak a Munkácsy Mihály Múzeumban, több ezer éves ereklyékkel is találkozhattak a látogatók. Fotó: Licska Balázs

Az 1800-as évek közepén kezdték el gyűjteni a tárgyakat

Elmondta, hogy az első régészeti leleteket az 1800-as évek közepén Haan Lajos evangélikus lelkész kezdte el gyűjteni, és eleinte, ha nem maradtak a településen, akkor Gyulára vagy a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek az ereklyék. Később a gimnáziumban jött létre egy gyűjtemény, majd, miután a 20. század elején felépült a mai Munkácsy Mihály Múzeum, annak helyiségeibe kerültek a tárgyak. Az első régészeti kiállítás a 30-as években nyílt. A kollekció átvészelte a második világháborút.

A 20. század második felétől mindent leltároznak

1952-től lépett életbe az a szabály, hogy mindent leltározni szükséges. Minden egyes tárgy rendelkezik egy számkóddal, a hatalmas könyvekben pedig van róla leírás, hogy pontosan miről is van szó, feltüntetik a hosszúságát, szélességét és mélységét. A 70-es években épült fel a Munkácsy Mihály Múzeum azon része, ahol most a raktár található – ahol a régészeti raktárlest is tartották –, addig a régi épület alagsorában bújtak meg a tárgyak.

Nagy Dániel régész elmondta, hogy

1900-ban 49,

1912-ben 1573,

1951-ben 2000,

1998-ban 176 ezer,

most pedig 255 ezer

lelet szerepelt, szerepel a leltári könyvekben.

A jaminai Fábry utcában is rendelkezik egy raktárral a Munkácsy Mihály Múzeum

Az anyag folyamatosan gyűlik, köszönhetően az újabb és újabb ásatásoknak, amelyeket jellemzően a beruházások előtt végeznek a szakemberek. Békés vármegyében több 10 ezerre tehető a lelőhelyek száma. A tárgyak először a jaminai, Fábry utcai raktárba kerülnek, ahol lemossák azokat, majd például a cserépdarabok a restaurátorhoz kerülnek, aki összeilleszti azokat egy nagy egésszé. A leltározás jelentős része ugyancsak a Fábry utcában zajlik.