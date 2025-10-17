október 17., péntek

Rendezvények

1 órája

Folytatódik az őszi programkavalkád

Címkék#Békés vármegye#csabai kolbászfesztivál#programajánló

Folytatódik az őszi rendezvénykavalkád Békés vármegye településein. Programajánlónkból kiderül, hogy a következő napokban milyen események szolgálják a kikapcsolódást.

Beol.hu

Programajánlónkban olvashatnak az operettől a rablórömiig, Kudlik Júlia könyvbemutatójától a kvízestig számos eseményről. S persze hamarosan elkezdődik a Csabai Kolbászfesztivál is.

Programajánló: jön a Csabai Kolbászfesztivál
Programajánló: Október 23-án startol a kolbászfesztivál. 

Programajánló Békés vármegye településeire

BÉKÉS

Október 17., péntek

18.00: Az asszony összetör – Kálmán Imre szerelmei. Zenés színpadi est a magyar operett királyának titkos érzelmeiről. Az előadás főszereplői: Kékkovács Mara és Faragó András.

18.00: KvízEst a Békési Fiatalokért Egyesület szervezésében a Civil Szervezetek Házában.

Október 20., hétfő

15.30: IX. Mellrák elleni séta a művelődési központban, majd a séta a gyógyászati központig.

Október 22., szerda

15.00: Beszélgetések sváb-gyökereinkről előadás-sorozat. Vendég Herczeg László családfakutató.

BÉKÉSCSABA

Október 17., péntek

15.00: Játékos programozás – scratch alapok a Békés Megyei Könyvtárban.

17.00: Nagy Tünde Gyógyító Történetek – Ahol a szív nyílik, és meggyógyul a lélek című könyvének bemutatója a Békés Megyei Könyvtárban.

17.00: Murányi Teréz festőművész kiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

19.00: Csupa csoda – musicalgála a Csabagyöngye Kulturális Központban.

20:30: Benkő Band feat. Kelemen Angelika – Csabai Csípős Blues Klub a Nádas sörözőben. 

Október 18., szombat

12.00: 140 éves a Békéscsabai Ipartestület, program a Kossuth téren.

14.00-17.00: Rongyhorgolás a Békés Megyei Könyvtárban.

19.00: A Balkán Táncegyüttes 35 éves jubileumi műsora a Napsugár bábszínházban.

Október 19., vasárnap

9.00: Videós találkozó a Csabagyöngye Kulturális Központban.

10.00-16.00: Könyvvásár a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Október 20., hétfő

14.00: Kéki Mari gyulai amatőr könyvszobrász alkotásaiból kiállítás a Lencsési Közösségi Házban.

14.30: Rendszerváltoztatás – Takács Péter előadása a Lencsési Közösségi Házban.

Október 21., kedd

15.30-18.00: Zugi társasjátékklub a Békés Megyei Könyvtárban.

17.00: Dr. Holló Péter Válságkezelés korunkban – Globális megoldások és személyes döntéseink című előadása a Békés Megyei Könyvtárban.

Október 22., szerda

15.00: Rablórömi-bajnokság a Lencsési Közösségi Házban.

17.00: ’56 Békéscsabán – beszélgetés és visszaemlékezés a Békés Megyei Könyvtárban.

17.30: Holisztikus egészség, tudatos élet: minden, amit az ételtintoleranciáról tudni érdemes – előadás a Csabagyöngye Kulturális Központban.

18.00: Kiss Ádám önálló estje a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Október 23., csütörtök

9.00: Csabai Kolbászfesztivál a CsabaParkban, benne: 

  • 10.00: óvodások és általános iskolások kolbászgyúró versenye, 
  • 18.00: hivatalos megnyitó, 
  • 19.00: Csík Zenekar, 
  • 20.00: Krisz Rudi, 
  • 20.30: Bagossy Brothers Company, 
  • 22.00: Rakonczai Imre & The Blue Piano Party, 
  • 22.00: Emlékek Éjszakája. 

GYOMAENDRŐD

Október 18., szombat

15.00: Petrőczi Éva "Holtig-zengő ég alatt" című verseskötetének bemutatója a Református gyülekezeti teremben.

GYULA

Október 17., péntek 

9.00: A lóerő nem kérdez, aláz és büntet – Pintér József rendőrfőtörzs zászlós, a Veszprémi Rendőrkapitányság szakemberének balesetmegelőzési előadása az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

17.00: Múzeumok őszi fesztiválja: Öltönyt fel! Az Almásy-kastélyban.

17.00: Kudlik Júlia: A szólás mestersége – kötetbemutató a könyvtárban.

Október 18., szombat 

10.00: X. Viharsarki Regionális Népdalköri Találkozó a Vigadóban.

16.00: Diótörő jótékonysági délután az Eszter-Lánc Alapítvány és Magvető Református Óvoda szervezésében a Tölgyfa Étteremben.

18.00: Jótékonysági est a Kádas György Alapítvány szervezésében a Park Hotelben.

Október 20., hétfő 

19.00: Nyitott Akadémia. Mit üzen az életed? Felismerés, döntés, megújulás – Dr. Buda László pszichiáter, pszichoterapeuta előadása az Erkel Ferenc Művelődési Központban.

Október 22., szerda 

16.00: Táncház Szervező: Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszak a Vigadóban.

MEZŐBERÉNY

Október 18., szombat

15.00: Szüreti mulatság Mezőberény utcáin a Berény Táncegyüttes Egyesület szervezésében. 

18.00: Hajnalig tartó mulatság a piaccsarnokban.

8.00-16.00: Playmobil és Schenk kiállítás és vásár az Orlai házban.

Október 19., vasárnap

8.00-16.00: Playmobil és Schenk kiállítás és vásár az Orlai házban.

Október 21., kedd

17.00: Múzeumi esték-étkezési szokásaink változása. Előadó Csarnai Erzsébet élelmiszermérnök előadása az Orlai házban.

Október 22., szerda

18.00: Amatőr Alkotók Kiállításának megnyitója a városháza aulájában.

MEZŐKOVÁCSHÁZA 

Október 20., hétfő 

18.00: Moziklub a városi könyvtárban, a Blokád című filmet vetítik. 

Október 22., szerda 

16.00: Közös séta a mellrák elleni hónap alkalmából. Gyülekező a polgármesteri hivatal előtt.

NAGYSZÉNÁS 

Október 22. 

18.00: Fábián Rózsa emlékkiállítása nyílik a kulturális központban.

OROSHÁZA 

Október 17.00 péntek 

14.00: Xbox-délután a gyermekkönyvtárban. 

18.00: Lélekutak című beszélgetős műsor vendége Móricz Bence táncos pedagógus a Petőfi művelődési központban. 

18.00: Egy este a hajléktalankért című program az Árpád kertben. 

Október 18., szombat 

18.00: Kvízest a Petőfi művelődési központban. Ezúttal a filmek, sorozatok lesznek a középpontban.

20.00: Vízió koncert a Rock Blues Klubban.

SZABADKÍGYÓS

Október 23., csütörtök

10.00: Kastélytitkok és játékos időutazás a Wenckheim-kastélyban.

TELEKGERENDÁS

Október 18., szombat

11.00: Idősek világnapja ünnepség a művelődési ház nagytermében.

TÓTKOMLÓS 

Október 17., péntek 

17.30: A magyar festészet napja alkalmából kiállításmegnyitó az orosházi képzőművészeti csoport képeiből a könyvtárban. 

Október 19. Vasárnap 

7.30: Száraz-ér vándorkupa horgászverseny.


A Bagossy Brothers is fellép majd a kolbászfesztiválon.  

 

