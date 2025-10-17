Folytatódik az őszi programkavalkád

Programajánlónkban olvashatnak az operettől a rablórömiig, Kudlik Júlia könyvbemutatójától a kvízestig számos eseményről. S persze hamarosan elkezdődik a Csabai Kolbászfesztivál is.

Programajánló: Október 23-án startol a kolbászfesztivál.

Programajánló Békés vármegye településeire

BÉKÉS

Október 17., péntek

18.00: Az asszony összetör – Kálmán Imre szerelmei. Zenés színpadi est a magyar operett királyának titkos érzelmeiről. Az előadás főszereplői: Kékkovács Mara és Faragó András.

18.00: KvízEst a Békési Fiatalokért Egyesület szervezésében a Civil Szervezetek Házában.

Október 20., hétfő

15.30: IX. Mellrák elleni séta a művelődési központban, majd a séta a gyógyászati központig.

Október 22., szerda

15.00: Beszélgetések sváb-gyökereinkről előadás-sorozat. Vendég Herczeg László családfakutató.

BÉKÉSCSABA

Október 17., péntek

15.00: Játékos programozás – scratch alapok a Békés Megyei Könyvtárban.

17.00: Nagy Tünde Gyógyító Történetek – Ahol a szív nyílik, és meggyógyul a lélek című könyvének bemutatója a Békés Megyei Könyvtárban.

17.00: Murányi Teréz festőművész kiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.

19.00: Csupa csoda – musicalgála a Csabagyöngye Kulturális Központban.

20:30: Benkő Band feat. Kelemen Angelika – Csabai Csípős Blues Klub a Nádas sörözőben.

Október 18., szombat

12.00: 140 éves a Békéscsabai Ipartestület, program a Kossuth téren.

14.00-17.00: Rongyhorgolás a Békés Megyei Könyvtárban.

19.00: A Balkán Táncegyüttes 35 éves jubileumi műsora a Napsugár bábszínházban.

Október 19., vasárnap

9.00: Videós találkozó a Csabagyöngye Kulturális Központban.

10.00-16.00: Könyvvásár a Csabagyöngye Kulturális Központban.

Október 20., hétfő

14.00: Kéki Mari gyulai amatőr könyvszobrász alkotásaiból kiállítás a Lencsési Közösségi Házban.

14.30: Rendszerváltoztatás – Takács Péter előadása a Lencsési Közösségi Házban.

Október 21., kedd

15.30-18.00: Zugi társasjátékklub a Békés Megyei Könyvtárban.

17.00: Dr. Holló Péter Válságkezelés korunkban – Globális megoldások és személyes döntéseink című előadása a Békés Megyei Könyvtárban.

Október 22., szerda

15.00: Rablórömi-bajnokság a Lencsési Közösségi Házban.