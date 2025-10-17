1 órája
Folytatódik az őszi programkavalkád
Folytatódik az őszi rendezvénykavalkád Békés vármegye településein. Programajánlónkból kiderül, hogy a következő napokban milyen események szolgálják a kikapcsolódást.
Programajánlónkban olvashatnak az operettől a rablórömiig, Kudlik Júlia könyvbemutatójától a kvízestig számos eseményről. S persze hamarosan elkezdődik a Csabai Kolbászfesztivál is.
Programajánló Békés vármegye településeire
BÉKÉS
Október 17., péntek
18.00: Az asszony összetör – Kálmán Imre szerelmei. Zenés színpadi est a magyar operett királyának titkos érzelmeiről. Az előadás főszereplői: Kékkovács Mara és Faragó András.
18.00: KvízEst a Békési Fiatalokért Egyesület szervezésében a Civil Szervezetek Házában.
Október 20., hétfő
15.30: IX. Mellrák elleni séta a művelődési központban, majd a séta a gyógyászati központig.
Október 22., szerda
15.00: Beszélgetések sváb-gyökereinkről előadás-sorozat. Vendég Herczeg László családfakutató.
BÉKÉSCSABA
Október 17., péntek
15.00: Játékos programozás – scratch alapok a Békés Megyei Könyvtárban.
17.00: Nagy Tünde Gyógyító Történetek – Ahol a szív nyílik, és meggyógyul a lélek című könyvének bemutatója a Békés Megyei Könyvtárban.
17.00: Murányi Teréz festőművész kiállítása a Csabagyöngye Kulturális Központban.
19.00: Csupa csoda – musicalgála a Csabagyöngye Kulturális Központban.
20:30: Benkő Band feat. Kelemen Angelika – Csabai Csípős Blues Klub a Nádas sörözőben.
Október 18., szombat
12.00: 140 éves a Békéscsabai Ipartestület, program a Kossuth téren.
14.00-17.00: Rongyhorgolás a Békés Megyei Könyvtárban.
19.00: A Balkán Táncegyüttes 35 éves jubileumi műsora a Napsugár bábszínházban.
Október 19., vasárnap
9.00: Videós találkozó a Csabagyöngye Kulturális Központban.
10.00-16.00: Könyvvásár a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Október 20., hétfő
14.00: Kéki Mari gyulai amatőr könyvszobrász alkotásaiból kiállítás a Lencsési Közösségi Házban.
14.30: Rendszerváltoztatás – Takács Péter előadása a Lencsési Közösségi Házban.
Október 21., kedd
15.30-18.00: Zugi társasjátékklub a Békés Megyei Könyvtárban.
17.00: Dr. Holló Péter Válságkezelés korunkban – Globális megoldások és személyes döntéseink című előadása a Békés Megyei Könyvtárban.
Október 22., szerda
15.00: Rablórömi-bajnokság a Lencsési Közösségi Házban.
17.00: ’56 Békéscsabán – beszélgetés és visszaemlékezés a Békés Megyei Könyvtárban.
17.30: Holisztikus egészség, tudatos élet: minden, amit az ételtintoleranciáról tudni érdemes – előadás a Csabagyöngye Kulturális Központban.
18.00: Kiss Ádám önálló estje a Csabagyöngye Kulturális Központban.
Október 23., csütörtök
9.00: Csabai Kolbászfesztivál a CsabaParkban, benne:
- 10.00: óvodások és általános iskolások kolbászgyúró versenye,
- 18.00: hivatalos megnyitó,
- 19.00: Csík Zenekar,
- 20.00: Krisz Rudi,
- 20.30: Bagossy Brothers Company,
- 22.00: Rakonczai Imre & The Blue Piano Party,
- 22.00: Emlékek Éjszakája.
GYOMAENDRŐD
Október 18., szombat
15.00: Petrőczi Éva "Holtig-zengő ég alatt" című verseskötetének bemutatója a Református gyülekezeti teremben.
GYULA
Október 17., péntek
9.00: A lóerő nem kérdez, aláz és büntet – Pintér József rendőrfőtörzs zászlós, a Veszprémi Rendőrkapitányság szakemberének balesetmegelőzési előadása az Erkel Ferenc Művelődési Központban.
17.00: Múzeumok őszi fesztiválja: Öltönyt fel! Az Almásy-kastélyban.
17.00: Kudlik Júlia: A szólás mestersége – kötetbemutató a könyvtárban.
Október 18., szombat
10.00: X. Viharsarki Regionális Népdalköri Találkozó a Vigadóban.
16.00: Diótörő jótékonysági délután az Eszter-Lánc Alapítvány és Magvető Református Óvoda szervezésében a Tölgyfa Étteremben.
18.00: Jótékonysági est a Kádas György Alapítvány szervezésében a Park Hotelben.
Október 20., hétfő
19.00: Nyitott Akadémia. Mit üzen az életed? Felismerés, döntés, megújulás – Dr. Buda László pszichiáter, pszichoterapeuta előadása az Erkel Ferenc Művelődési Központban.
Október 22., szerda
16.00: Táncház Szervező: Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola néptánc tanszak a Vigadóban.
MEZŐBERÉNY
Október 18., szombat
15.00: Szüreti mulatság Mezőberény utcáin a Berény Táncegyüttes Egyesület szervezésében.
18.00: Hajnalig tartó mulatság a piaccsarnokban.
8.00-16.00: Playmobil és Schenk kiállítás és vásár az Orlai házban.
Október 19., vasárnap
8.00-16.00: Playmobil és Schenk kiállítás és vásár az Orlai házban.
Október 21., kedd
17.00: Múzeumi esték-étkezési szokásaink változása. Előadó Csarnai Erzsébet élelmiszermérnök előadása az Orlai házban.
Október 22., szerda
18.00: Amatőr Alkotók Kiállításának megnyitója a városháza aulájában.
MEZŐKOVÁCSHÁZA
Október 20., hétfő
18.00: Moziklub a városi könyvtárban, a Blokád című filmet vetítik.
Október 22., szerda
16.00: Közös séta a mellrák elleni hónap alkalmából. Gyülekező a polgármesteri hivatal előtt.
NAGYSZÉNÁS
Október 22.
18.00: Fábián Rózsa emlékkiállítása nyílik a kulturális központban.
OROSHÁZA
Október 17.00 péntek
14.00: Xbox-délután a gyermekkönyvtárban.
18.00: Lélekutak című beszélgetős műsor vendége Móricz Bence táncos pedagógus a Petőfi művelődési központban.
18.00: Egy este a hajléktalankért című program az Árpád kertben.
Október 18., szombat
18.00: Kvízest a Petőfi művelődési központban. Ezúttal a filmek, sorozatok lesznek a középpontban.
20.00: Vízió koncert a Rock Blues Klubban.
SZABADKÍGYÓS
Október 23., csütörtök
10.00: Kastélytitkok és játékos időutazás a Wenckheim-kastélyban.
TELEKGERENDÁS
Október 18., szombat
11.00: Idősek világnapja ünnepség a művelődési ház nagytermében.
TÓTKOMLÓS
Október 17., péntek
17.30: A magyar festészet napja alkalmából kiállításmegnyitó az orosházi képzőművészeti csoport képeiből a könyvtárban.
Október 19. Vasárnap
7.30: Száraz-ér vándorkupa horgászverseny.
A Bagossy Brothers is fellép majd a kolbászfesztiválon.