október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncert

7 órája

Ez ütős lesz: Békésben robbant a heavy metal topcsapata

Címkék#Heavy Metal#koncert#Ossian#Békéscsaba

Két óra tömény extázist kínál a hazai heavy metal leghíresebb zenekara. A már közel harmincéves Ossian koncertezik a Csabagyöngyében.

Beol.hu

Szeptember 11-én, szombaton csap a húrok közé az 1986-ban, Budapesten megalakult heavy metal csapat, az Ossian. Ahogy az közösségi oldalukon olvasható,  a buli két órás lesz, és hoznak egy vendéget is, aki nem más lesz, mint a Pokolgép, a P. Mobil, a Coda, a Mobilmánia, és a Dinamit egykori tagja, Rudán Joe. Az Ossian koncertre nagy az érdeklődés.

Az Ossian koncertre nagy az érdeklődés.
Az Ossian koncert Békéscsabán lesz. Fotó: MW archív

A csapat 2026-ban lesz 30 éves, az Ossian koncertre nagy az érdeklődés

A csapat posztja október 4-én látott napvilágot, és már sokan jelezték is, hogy ott a helyük. Aki szeptember 11-én ott lesz a Csabagyöngye Kulturális Központban, az biztos nem fogja megbánni, hatalmas buli várható.

Az Ossian legutóbb augusztusban járt Békésben: a hónap legelső napján egy tűt sem lehetett leejteni a szeghalmi buliban.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu