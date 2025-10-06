Ez ütős lesz: Békésben robbant a heavy metal topcsapata

Szeptember 11-én, szombaton csap a húrok közé az 1986-ban, Budapesten megalakult heavy metal csapat, az Ossian. Ahogy az közösségi oldalukon olvasható, a buli két órás lesz, és hoznak egy vendéget is, aki nem más lesz, mint a Pokolgép, a P. Mobil, a Coda, a Mobilmánia, és a Dinamit egykori tagja, Rudán Joe. Az Ossian koncertre nagy az érdeklődés.

Az Ossian koncert Békéscsabán lesz. Fotó: MW archív

A csapat 2026-ban lesz 30 éves, az Ossian koncertre nagy az érdeklődés

A csapat posztja október 4-én látott napvilágot, és már sokan jelezték is, hogy ott a helyük. Aki szeptember 11-én ott lesz a Csabagyöngye Kulturális Központban, az biztos nem fogja megbánni, hatalmas buli várható.

Az Ossian legutóbb augusztusban járt Békésben: a hónap legelső napján egy tűt sem lehetett leejteni a szeghalmi buliban.