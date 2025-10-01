2 órája
Az álom és valóság kapja a főszerepet a vármegyei könyvtárakban
Különleges programokkal készülnek a következő időszakra a vármegyei bibliotékák. Idén az Álom és valóság – Lehetséges világok tematika mentén rendezik meg az Országos Könyvtári Napokat, melyhez a vármegyei intézmények is csatlakoztak.
Öt Békés vármegyei könyvtár igazgatója tartott sajtótájékoztatót az Országos Könyvtári Napok kapcsán a Békés Megyei Könyvtárban.
Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, az Országos Könyvtári Napokat immáron 19. alkalommal rendezik meg, amit az Álom és valóság – Lehetséges világok tematika mentén hívnak életre ebben az évben az Informatikai és Könyvtári Szövetség tagkönyvtárai október 6. és október 12. között.
Országos Könyvtári Napok rengeteg programmal
– Az intézmények közönségtalálkozókkal, bemutatókkal, előadásokkal, kiállításokkal, különböző kedvezményekkel csalogatnak be még több látogatót – emelte ki. – Az osszefogas.ikszkonyvtarak.hu oldalon látható, hogy mely Békés vármegyei könyvtárak csatlakoztak a kezdeményezéshez. Tizennégy megyei település könyvtárai kapcsolódtak, és az általuk szervezett programok száma meghaladja a százat.
Majd meglátja! Vakrandi egy könyvvel
Dinyáné Bánfi Ibolya, a gyomaendrődi Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetője a helyi bibliotékában zajló programok sorát ismertette. Az intézményben egyebek mellett megtartják a Majd meglátja! Vakrandi egy könyvvel és a Boldogság kék kosara című már megszokott programokat. Különleges olvasójegyet is készítenek az alkalomra. A települési értéktár köré is több esemény épül. Mire jó a mesterséges intelligencia? – Helytörténet AI szemmel címmel Albertus László, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár vezetője és Vágási Szabolcs informatikus könyvtáros tart előadást.
Erdély legszebb tájaitól a koronáig
Albertus László, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár igazgatója kifejtette, intézményükben már kedden is tartottak programokat a Népmese napja alkalmából. A teljesség igénye nélkül október 7-én kapcsolódnak majd a Világ gyalogló naphoz. Aznap 17 órakor ,,Erdély legszebb tájai" címmel Sarkadi László nyugalmazott középiskolai tanár tart előadást. Október 8-án a Jókai emlékévhez kapcsolódóan folytatódik a Csodaország olvasókör. Október 9-én, csütörtökön 17 órakor dr. Valastyán Pál koronakutató tart majd előadást. Számos egyéb program is várja az érdeklődőket.
Szemüvegkölcsönzőt nyitnak
Buzai Csaba, az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtár igazgatója elmondta, náluk már szerdán, október elsején elkezdődnek az Országos Könyvtári Napok, mégpedig a hagyományos véradással. Október 2-án, csütörtökön a zene világnapjához csatlakoznak az orosházi Madrigál kórus hangversenyével. Október 6-án, hétfőn 10 órától hivatalosan is átadják a Szemüvegkölcsönzőt a könyvtárban. 17 órától Salamon Ferenc El van bütülve (székely szólások, kifejezések) című könyvbemutatójára várják a látogatókat. Október 7-én, kedden 17 órától közkívánatra, Micsoda anyák voltak! - író-olvasó találkozó lesz Budai Lottival. A részletes programot a könyvtár eseménynaptárán olvashatják.
Gyulán sem akármilyen programok lesznek
Dézsi János, a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár igazgatója elmondta, az október 6-i hétfői nyitást követően indul az Ami a könyvekben maradt, az alkalmi könyvjelzőkből készült érdekes kiállítás.
Október 6-án 17 órától dr. Pécsi Ágnes Rejtélyek és titkok az ókori Egyiptom mai földjén címmel tartja meg előadását. Kedden, 7-én ugyanezen kezdési idővel kerül sorra az egyre népszerűbb Nagy Olvasási Kihívás eredményhirdetése. A lehetséges világok egyikében játszódik Keti Thür, Lelked rajta című regénye, melyet a szerzővel beszélgetve október 8-án 17 órától mutatnak be. Hogyan gyógyuljunk meg lelki fájdalmainkból? E kérdésre keresi a választ Nagy Tünde Gyógyító történetek című könyve, melyet elődásával kísérve a szerző ismertet az érdeklődőkkel október 9-én 17 órától
Október 10-én Laczkó Zsuzsa nyelvtanár Túl a negyvenen címmel nem élettani tanácsokat kínál olvasóinak, hanem világszerte megtett útjairól kínál élményeket. Könyvét férjével, dr. Maticsák Sándor nyelvész professzorral közösen 10-én, pénteken 17 órától mutatja be a Simonyi-olvasóteremben.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
A Békés Megyei Könyvtárban rengeteg rendezvényt tartanak
Juhász Zoltán igazgató a Békés Megyei Könyvtár programjairól szólt. Mint elmondta, az intézmény közönségtalálkozókkal, könyvbemutatókkal, előadásokkal és kiállításmegnyitóval, Békéscsabán összesen 30 eseménnyel vár minden kedves érdeklődőt. Október 3. és október 11. között a könyvtár vendége lesz többek közt Salamon Ferenc tanár, helytörténész, Komjáthy Nóra mentáligiénés tanár, Komlóssy Vera (Holy Evans) író, Vadas Zsuzsa újságíró, Thuróczy Gergely, a Petőfi Irodalmi Múzeum tudományos munkatársa, Pap Éva író, és Szabó Leslie dalszerző-énekes, író. Ezen a héten kreatív foglalkozásokat, könyvtári játékokat, olvasásnépszerűsítő programokat, beiratkozási kedvezményt és a megbocsátás napjait is meghirdetik.
Ízelítő a Békés Megyei Könyvár programjaiból
- Október 3., péntek
17.00: Salamon Ferenc: El van bütülve (könyvbemutató).
- Október 6., hétfő
17.00: Komjáthy Nóra: Életünk és az alvás (előadás)
- Október 7. (kedd)
14.00–16.00: Álomhozó bájitaltan foglalkozás.
16.30: Kis Béla: Békéscsaba népi építészete (szabadegyetemi előadás).
17.00: Dr. Gelencsér András: „Ábrándos szép napok..." – Őszintén a globális fenntarthatóságról (előadás)
- Október 8., szerda
9.00–18:00: „Lapról hangra" felolvasónap.
17.00: Kortársak élőben: Komlóssy Vera (Holy Evans)
- Október 9., csütörtök
17.00: Vadas Zsuzsa: Ne sírj, kisanyám! (könyvbemutató)
- Október 10., péntek
14.00–16.00: Alice LEGO-országban (LEGO Story foglalkozás).
15.00: Az olvasás órája.
17.00: Rejtő Jenő élete – Thuróczy Gergely előadása.
- Október 11., szombat
10.00: Fehér Bot Napi ünnepség – Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete.
14.00–17.00: Könyvjelzőkészítő foglalkozás.
15.00: Digilabor Game Jam 2025.
16.30: „Paraplé" – Szabó Leslie zenés könyvbemutatója.
Békésbe érkezett az ország „leggazdagabb” nyugdíjasa – galériával