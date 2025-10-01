Az álom és valóság kapja a főszerepet a vármegyei könyvtárakban

Öt Békés vármegyei könyvtár igazgatója tartott sajtótájékoztatót az Országos Könyvtári Napok kapcsán a Békés Megyei Könyvtárban.

Országos Könyvtári Napok programok tucatjaival. Fotó: Shutterstock

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, az Országos Könyvtári Napokat immáron 19. alkalommal rendezik meg, amit az Álom és valóság – Lehetséges világok tematika mentén hívnak életre ebben az évben az Informatikai és Könyvtári Szövetség tagkönyvtárai október 6. és október 12. között.

Országos Könyvtári Napok rengeteg programmal

– Az intézmények közönségtalálkozókkal, bemutatókkal, előadásokkal, kiállításokkal, különböző kedvezményekkel csalogatnak be még több látogatót – emelte ki. – Az osszefogas.ikszkonyvtarak.hu oldalon látható, hogy mely Békés vármegyei könyvtárak csatlakoztak a kezdeményezéshez. Tizennégy megyei település könyvtárai kapcsolódtak, és az általuk szervezett programok száma meghaladja a százat.

Majd meglátja! Vakrandi egy könyvvel

Dinyáné Bánfi Ibolya, a gyomaendrődi Határ Győző Városi Könyvtár intézményvezetője a helyi bibliotékában zajló programok sorát ismertette. Az intézményben egyebek mellett megtartják a Majd meglátja! Vakrandi egy könyvvel és a Boldogság kék kosara című már megszokott programokat. Különleges olvasójegyet is készítenek az alkalomra. A települési értéktár köré is több esemény épül. Mire jó a mesterséges intelligencia? – Helytörténet AI szemmel címmel Albertus László, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár vezetője és Vágási Szabolcs informatikus könyvtáros tart előadást.

Erdély legszebb tájaitól a koronáig

Albertus László, a Mezőkovácsházi Városi Könyvtár igazgatója kifejtette, intézményükben már kedden is tartottak programokat a Népmese napja alkalmából. A teljesség igénye nélkül október 7-én kapcsolódnak majd a Világ gyalogló naphoz. Aznap 17 órakor ,,Erdély legszebb tájai" címmel Sarkadi László nyugalmazott középiskolai tanár tart előadást. Október 8-án a Jókai emlékévhez kapcsolódóan folytatódik a Csodaország olvasókör. Október 9-én, csütörtökön 17 órakor dr. Valastyán Pál koronakutató tart majd előadást. Számos egyéb program is várja az érdeklődőket.