A gyöngyök bűvöletében él, életre keltek ékszerei a kiállításon

Lányok, asszonyok kedvelt ékszere a nyaklánc, a karkötő, a gyűrű. Dombegyházon Dinyés Mária is kedveli a nőies kiegészítőket, legyen a népi ékszer gyöngyfűzéssel készített, vagy modern. Ő a gyöngyfűzés mellett tette le a voksát. Megtanulta és azóta szenvedélye lett az ékszerkészítés. Kiállításon láthatók munkái.

Népi ékszer gyöngyfűzés látható a gyöngygalléron. Fotó: Facebook

Zenés ékszerbemutatóval is szerették volna különlegessé tenni azt a megnyitót, ahol a gyöngyökből készített nyakékek, karkötők a készítő kreativitásáról árulkodnak.

A népi ékszer gyöngyfűzéssel rabolta el a szívét

Dohorné Nagy Nóra közművelődési munkatárs köszöntőjében emlékeztette a hallgatóságot, Marika már kislányként készített nyakláncokat. Felnőttként jelentkezett tanfolyamra. A Magyar Művelődési Intézet szervezésében részt vett egy képzésen 1999-ben, ahol a vizsgák után népi játszóházi foglalkozásvezető lett. Ám elsodorta az élet a gyöngyfűzéstől. Majd az ASzakkör program keretében rádöbbent, ezt szeretné folytatni. Egyénileg is kereste a lehetőségeket a fejlődésre, nyári táborok, műhelyfoglalkozások segítették kiteljesedni addigi tudást.

Lakócsai nyakék, ez is népi ékszer. Fotó: Facebook

Reméli az alkotó, a kiállítás kedvet ébreszt másokban is

– Mindig megnyugtatja és büszkévé teszi egy-egy ékszer elkészítése. Hiszen mi lehet csodásabb, mint amikor egy zacskónyi gyöngyből ékszer születik. A tudását szívesen megosztja másokkal is, hátha lesz olyan, aki ugyanúgy szerelmese lesz ennek a csodás hobbinak – hangzott el a megnyitón.

A nyugdíjas Marika elárulta hírportálunknak, a nyáron sokat tanult a Békés Megyei Népművészeti Egyesület táborában, sok népi ékszer gyöngyfűzéssel készült és ott be is mutatták legszebb darabjaikat. Innen az ötlet: azok a fiatalok, akikkel már kézműveskedett, modellként viseljék az ékszereket a megnyitón. Ezzel arattak közösen sikert a dombegyházi megnyitón.