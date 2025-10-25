Újabb óvodánál helyezik ki a napsugaras zászlót

Korábban, elsőként a Kölcsey utcai óvoda, most pedig, másodikként a belvárosi Százszorszép Művészeti Bázisóvoda kapta meg a Bábszínházbarát intézmény címet és az azzal járó napsugaras zászlót a Békéscsabai Napsugár Bábszínháztól – ismertették a bábszínház Facebook-oldalán.

A Napsugár bábszínház valamennyi bérletes előadásán ott voltak

Lenkefi Zoltán, a Napsugár bábszínház igazgatója kiemelte, hogy az óvodapedagógusok szívüket-lelküket teszik a művészeti nevelésbe. Az elmúlt két évtizedben a belvárosi óvoda gyermekei is részt vettek a bábszínház valamennyi bérletes előadásán.

A belvárosi óvoda gyermekeinek mindig élményt jelent a bábszínház

Kócsi Sándorné, a Százszorszép Művészeti Bázisóvoda igazgatója elmondta, hogy a legkisebbek is szépen végigülik a napsugaras darabokat, hamar rákapcsolódnak a mesék, a történetek fonalára. Úgy véli, valódi értéket képvisel Békéscsabán a bábszínház. Az előadások pedig mindig élményt jelentenek az óvodapedagógusoknak és a gyermekeknek egyaránt.