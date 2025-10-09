október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Békéscsaba

53 perce

Átadták az első napsugaras zászlót, meglepődött az óvodavezető

Címkék#Békéscsabai Napsugár Bábszínház#zászló#óvoda#gesztus#intézmény

Hagyományt teremtettek a gesztussal, átadták az első Bábszínházbarát intézmény címet és az azzal járó napsugaras zászlót a minap. Ezúttal nem az óvodások látogattak el a Békéscsabai Napsugár Bábszínházba, hanem a bábszínház ment a békéscsabai Kölcsey utcai óvodába.

Licska Balázs

Lenkefi Zoltán, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatója megköszönte az óvodapedagógusoknak, hogy elkötelezettek a művészeti nevelés iránt, és hogy a Kölcsey utcai óvodások az elmúlt két évtizedben valamennyi bérletes előadásukat megnézték.

Zászlót is kapott az óvoda a Napsugár bábszínháztól
Bábszínházbarát intézmény lett a Kölcsey utcai óvoda, ezért látogatott el az intézménybe a Békéscsabai Napsugár Bábszínház. Fotó: Napsugár bábszínház Facebook-oldal

Zászlót is kapott az óvoda a Napsugár bábszínháztól

– A mai gyerekeknek talán még fontosabb, hogy a bábbal találkozzanak, beléphessenek a bábszínházi miliőbe – mondta Pribelszki Péterné, az óvoda igazgatója. Hozzátette: meglepetés és megtiszteltetés a Bábszínházbarát cím, az azzal járó oklevél a dicsőségfalukra, míg a zászló a főbejárathoz kerül.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A bábszínházi élmények segítik a gyermekeket az érzelmeik megélésében

– A bábszínházi élmények segíthetnek a gyermekeknek az érzelmeik megélésében, feldolgozásában. Elfojtásokat, vágyakat, indulatokat hozhatnak felszínre, engednek erősnek, hősnek lenni, büntetni, jutalmazni. A végeredmény pedig a feloldódás, a megtisztulás – írták a Napsugár bábszínház Facebook-oldalán.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu