Átadták az első napsugaras zászlót, meglepődött az óvodavezető

Lenkefi Zoltán, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatója megköszönte az óvodapedagógusoknak, hogy elkötelezettek a művészeti nevelés iránt, és hogy a Kölcsey utcai óvodások az elmúlt két évtizedben valamennyi bérletes előadásukat megnézték.

Bábszínházbarát intézmény lett a Kölcsey utcai óvoda, ezért látogatott el az intézménybe a Békéscsabai Napsugár Bábszínház. Fotó: Napsugár bábszínház Facebook-oldal

Zászlót is kapott az óvoda a Napsugár bábszínháztól

– A mai gyerekeknek talán még fontosabb, hogy a bábbal találkozzanak, beléphessenek a bábszínházi miliőbe – mondta Pribelszki Péterné, az óvoda igazgatója. Hozzátette: meglepetés és megtiszteltetés a Bábszínházbarát cím, az azzal járó oklevél a dicsőségfalukra, míg a zászló a főbejárathoz kerül.

A bábszínházi élmények segítik a gyermekeket az érzelmeik megélésében

– A bábszínházi élmények segíthetnek a gyermekeknek az érzelmeik megélésében, feldolgozásában. Elfojtásokat, vágyakat, indulatokat hozhatnak felszínre, engednek erősnek, hősnek lenni, büntetni, jutalmazni. A végeredmény pedig a feloldódás, a megtisztulás – írták a Napsugár bábszínház Facebook-oldalán.