Átadták az első napsugaras zászlót, meglepődött az óvodavezető
Hagyományt teremtettek a gesztussal, átadták az első Bábszínházbarát intézmény címet és az azzal járó napsugaras zászlót a minap. Ezúttal nem az óvodások látogattak el a Békéscsabai Napsugár Bábszínházba, hanem a bábszínház ment a békéscsabai Kölcsey utcai óvodába.
Lenkefi Zoltán, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatója megköszönte az óvodapedagógusoknak, hogy elkötelezettek a művészeti nevelés iránt, és hogy a Kölcsey utcai óvodások az elmúlt két évtizedben valamennyi bérletes előadásukat megnézték.
Zászlót is kapott az óvoda a Napsugár bábszínháztól
– A mai gyerekeknek talán még fontosabb, hogy a bábbal találkozzanak, beléphessenek a bábszínházi miliőbe – mondta Pribelszki Péterné, az óvoda igazgatója. Hozzátette: meglepetés és megtiszteltetés a Bábszínházbarát cím, az azzal járó oklevél a dicsőségfalukra, míg a zászló a főbejárathoz kerül.
A bábszínházi élmények segítik a gyermekeket az érzelmeik megélésében
– A bábszínházi élmények segíthetnek a gyermekeknek az érzelmeik megélésében, feldolgozásában. Elfojtásokat, vágyakat, indulatokat hozhatnak felszínre, engednek erősnek, hősnek lenni, büntetni, jutalmazni. A végeredmény pedig a feloldódás, a megtisztulás – írták a Napsugár bábszínház Facebook-oldalán.
