október 29., szerda

Nárcisz névnap

16°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Napsugár bábszínház

2 órája

Különleges fiatalok kukkantottak be a kulisszák mögé

Címkék#békéscsabai napsugár#Aut-Pont Alapítvány#hangstúdió#autizmus#Lenkefi Zoltán#intézmény

A békéscsabai Aut-Pont Alapítvány kötelékében álló fiatalok tekintettek be a közelmúltban a kulisszák mögé. Nem véletlenül, hiszen ismét szintet lépne a Békéscsabai Napsugár Bábszínház.

Licska Balázs

Akadálymentes előadásokra készülnek a Békéscsabai Napsugár Bábszínházban, ezért jártak a minap náluk és tekintettek be a kulisszák mögé a békéscsabai Aut-Pont Alapítvány kötelékében álló fiatalok. Lenkefi Zoltán igazgató megmutatta az autizmussal élők számára a nagyszínpadot, az összetolható nézőteret, a hangstúdiót, az asztalos- és bábkészítő műhelyt, beszélt a fény- és hangtechnikai megoldásokról, az ügyelő feladatairól.  

Autizmusbarát intézménnyé válna a Napsugár bábszínház
Autizmussal élő fiatalok kukkantottak be a kulisszák mögé a Napsugár bábszínházban. Fotó: Napsugár bábszínház Facebook-oldala

Erre az újdonságra, nagy dobásra készül a Napsugár bábszínház

A Napsugár bábszínház hosszú távú tervei között szerepel, hogy autizmusbarát intézmény legyen, és hogy segítséget nyújtson az előadások befogadásában azok számára is, akiknek az átlagostól eltérő az idegrendszeri fejlődésük, információfeldolgozásuk – ismertette Lenkefi Zoltán igazgató. A Napsugár bábszínház Facebook-oldalán azt írták, hogy biztosítanak majd hallásvédőt, különleges kuckót, a tájékozódást pedig folyamatábrákkal egyszerűsítik.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu