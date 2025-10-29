Különleges fiatalok kukkantottak be a kulisszák mögé

Akadálymentes előadásokra készülnek a Békéscsabai Napsugár Bábszínházban, ezért jártak a minap náluk és tekintettek be a kulisszák mögé a békéscsabai Aut-Pont Alapítvány kötelékében álló fiatalok. Lenkefi Zoltán igazgató megmutatta az autizmussal élők számára a nagyszínpadot, az összetolható nézőteret, a hangstúdiót, az asztalos- és bábkészítő műhelyt, beszélt a fény- és hangtechnikai megoldásokról, az ügyelő feladatairól.

Autizmussal élő fiatalok kukkantottak be a kulisszák mögé a Napsugár bábszínházban. Fotó: Napsugár bábszínház Facebook-oldala

Erre az újdonságra, nagy dobásra készül a Napsugár bábszínház

A Napsugár bábszínház hosszú távú tervei között szerepel, hogy autizmusbarát intézmény legyen, és hogy segítséget nyújtson az előadások befogadásában azok számára is, akiknek az átlagostól eltérő az idegrendszeri fejlődésük, információfeldolgozásuk – ismertette Lenkefi Zoltán igazgató. A Napsugár bábszínház Facebook-oldalán azt írták, hogy biztosítanak majd hallásvédőt, különleges kuckót, a tájékozódást pedig folyamatábrákkal egyszerűsítik.