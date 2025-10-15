október 15., szerda

Felemelő és rettenetes gondolatok

1 órája

Hétköznapi passiót visznek színpadra a Jókai színházban

Újabb bemutatóra készül a Békéscsabai Jókai Színház. Nikosz Kazantzakisz regénye alapján írt egy drámát Pozsgai Zsolt, amelyet Látni a láthatatlant címmel, hétköznapi passióként visznek színpadra. Az előadást Seregi Zoltán, a teátrum igazgatója rendezi.

Licska Balázs

– Nikosz Kazantzakisz 450 oldalas regényéből írt drámát Pozsgai Zsolt, amelybe sikerült átültetni annak lényegét – mondta a szerdai olvasópróbán Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház igazgatója, akire rendezőként fontos szerep hárul a Látni a láthatatlant című előadásban. Úgy véli, a darab megjövendölte mindazt, amit a hitét vesztett ember elkövetett a 20. században. 

Fotó: Bencsik Ádám

A keresztény kultúra benne van a hétköznapi szokásokban is

Seregi Zoltán kiemelte, hogy a keresztény kultúra benne van a nem hívő európai ember szokásaiban is, a Tízparancsolat ad alapot a hétköznapokban is. 

Görög földön játszódik a Látni a láthatatlant című előadás

A regény és ennél fogva a darab is a 20. század elején játszódik, egy török megszállás alatt álló görög faluban, közvetlenül húsvét után. A hagyományoknak megfelelően elhatározzák, hogy a következő húsvéton egy passiójátékot adnak elő, és azért kezdik el egy csaknem évvel korábban a felkészülést, hogy mindenkinek legyen ideje azonosulni a szerepével, majd azt hitelesen előadni. 

Váratlan esemény következik azonban. Egy másik görög faluból a törökök miatt menekültek érkeznek és bebocsátást kérnek. Megvalósulhatna a krisztusi szeretet és áldozatvállalás; ugyanakkor az emberi gyarlóság, a megfelelési kényszer minden szereplőt a passiójátékbeli szerepére kényszerít, a falusiak azonossá válnak szerepükkel.

Csodálatos történet, felemelő és rettenetes gondolatokkal

– Kiderül, hogyan viszonyulnak Krisztushoz, mennyire veszik komolyan a kereszténység tanítását, gyakorlását – mondta a Jászai Mari-díjas rendező. Seregi Zoltán, a Jókai színház igazgatója kiemelte: egy csodálatos történetről van szó, felemelő és rettenetes gondolatokkal, váratlan fordulatokkal és karakterváltozásokkal.

November 21-én lesz a premier a Békéscsabai Jókai Színházban

A Látni a láthatatlant hétköznapi passió premiere november 21-én lesz a Békéscsabai Jókai Színházban. A díszletben és a jelmezekben görög hangulat jelenik majd meg. Manoliosz – a fiatal pásztor, akire a darab alapján Krisztus szerepét bízzák – szerepében a Színház- és Filmművészeti Egyetemről egy ötödéves hallgató, Holló Patrik Albert tűnik fel.

 

 

© Minden jog fenntartva
