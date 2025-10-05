Horrorfilm kvíz
2 órája
Játssz velünk, ha mersz! Mennyire ismered a klasszikus horrorfilmeket?
Készen állsz egy kis rémületre? Ez a 8 kérdéses kvíz igazi horror-klasszikusokat idéz meg: Sikoly, Fűrész, Kör… És még sok más vérfagyasztó kedvenc.
Itt az október, a bekuckózás időszaka, amikor előkerülnek a régi klasszikus horrorfilmek. Van, akinek ilyenkor a Harry Potter varázslatos világa jelenti a kikapcsolódást, másnak pedig a Végső állomás vagy más klasszikus horrorok hozzák meg az igazi hangulatot.
Készültünk egy kvízzel, ami garantáltan meghozza a hangulatot a horrorfilm kedvelőinek. A kérdések csavarosak, néhol hátborzongatóan részletesek, pont olyanok, mint egy jó horrorfilm. Egy biztos: ha belevágsz, nincs menekvés. Játssz velünk… Ha mersz!
1.
Hogyan terjed a halálos átok a Kör című filmben?
2.
A „Texasi láncfűrészes mészárlás” ikonikus gyilkosa, Bőrpofa, miből készíti álarcát?
3.
A „Viasztestek” című filmben mi a szörnyű titka a kisvárosi múzeumnak?
4.
Melyik horrorfilmben terrorizálja egy maszkos gyilkos telefonhívásokkal a tinédzsereket?
5.
Melyik film fő gonosza készít halálos fejtörőket áldozatai számára?
6.
A „Végső állomás” sorozatban mi történik azokkal, akik megússzák az eredeti halálos balesetet?
7.
Melyik film szól egy gyilkos babáról, aki egy sorozatgyilkos lelkét hordozza?
8.
Melyik horrorfilmben tör be egy baltás férfi az ajtón, miközben ezt kiáltja: „Itt van Johnny!”?
