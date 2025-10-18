Kvíz 1 órája

Ecsetvonások a történelemből – kvíz a magyar festészet napja alkalmából

Október 18-án ünnepeljük a magyar festészet napját, ezen a napon a hazai művészet nagy mestereire és kortárs alkotóira emlékezünk. Készültünk egy 10 kérdéses kvízzel, teszteld tudásod, mennyire ismered a magyar festészet ikonikus alakjait és műveit! Vajon te hány pontot érsz el?

A magyar festészet napján, a hazai képzőművészet mestereire és kortárs alkotóira emlékezünk. Ebből az alkalomból készült a Beol 10 kérdésből álló tematikus kvíze. Töltsd ki, és derítsd ki, te melyik „művészetkedvelő" kategóriába tartozol! Híres magyar női festőművészek Ferenczy Noémi (1890–1957)

A Ferenczy-művészcsalád tagja, főként textilművészként és festőként ismert. Lírai hangvételű, szimbolikus kompozíciói és gobelinjei a magyar modernizmus kiemelkedő alkotásai.

Expresszív, gyakran szürreális hangulatú képeiről ismert, amelyekben a személyes sors és a történelmi tragédiák tükröződnek. A „szentendrei iskola” egyik jelentős alakja.

Szőnyi István lánya, festő és grafikus, aki apja nyomdokain haladva, de saját szimbolikus, lírai világot teremtve alkotott.

A 20. század eleji avantgárd egyik fontos női alakja. A Képzőművészeti Főiskolán végzett, és a szürrealizmus hatására egyéni, álomszerű képi világot alakított ki.

A magyar művészet egyik legeredetibb alakja. Műveiben a múlt, a történelem és a spiritualitás témái jelennek meg; a falak, városok és írásjelek szimbolikus motívumrendszerével dolgozott.

Bár főként szobrászként ismert, festészeti tanulmányai és a térrel való festői gondolkodása meghatározta teljes életművét. A modern magyar művészet egyik legmeghatározóbb női alkotója.

1. Ki volt az a magyar festő, akit „a fény festőjének” neveztek, és aki a nagybányai művésztelep egyik alapítója volt? Munkácsy Mihály Helyes válasz Rossz válasz Rippl-Rónai József Helyes válasz Rossz válasz Hollósy Simon Helyes válasz Rossz válasz Ferenczy Károly Helyes válasz Rossz válasz 2. Melyik festő készítette a „Rőzsehordó nő” című híres képet? Csontváry Kosztka Tivadar Helyes válasz Rossz válasz Munkácsy Mihály Helyes válasz Rossz válasz Szőnyi István Helyes válasz Rossz válasz Mednyánszky László Helyes válasz Rossz válasz 3. Hol jött létre a híres magyar művésztelep, amely meghatározta a 20. század eleji magyar festészetet? Szentendre Helyes válasz Rossz válasz Nagybánya Helyes válasz Rossz válasz Szolnok Helyes válasz Rossz válasz Gödöllő Helyes válasz Rossz válasz 4. Ki az az avantgárd magyar festő, aki a Bauhausban is tanított? Kassák Lajos Helyes válasz Rossz válasz Moholy-Nagy László Helyes válasz Rossz válasz Korniss Dezső Helyes válasz Rossz válasz Vajda Lajos Helyes válasz Rossz válasz 5. Melyik festő műve a „Zebegényi részlet”? Szőnyi István Helyes válasz Rossz válasz Rippl-Rónai József Helyes válasz Rossz válasz Barcsay Jenő Helyes válasz Rossz válasz Kádár Béla Helyes válasz Rossz válasz 6. Ki volt a „kukoricás stílus” megteremtője a magyar festészetben? Ferenczy Károly Helyes válasz Rossz válasz Csontváry Kosztka Tivadar Helyes válasz Rossz válasz Rippl-Rónai József Helyes válasz Rossz válasz Tornyai János Helyes válasz Rossz válasz 7. Melyik festő alkotta a monumentális Baalbek című művet? Vaszary János Helyes válasz Rossz válasz Mednyánszky László Helyes válasz Rossz válasz Csontváry Kosztka Tivadar Helyes válasz Rossz válasz Gulácsy Lajos Helyes válasz Rossz válasz 8. Ki készítette a „Kalitkás nő” című szecessziós hangulatú képet? Rippl-Rónai József Helyes válasz Rossz válasz Vaszary János Helyes válasz Rossz válasz Ferenczy Noémi Helyes válasz Rossz válasz Tihanyi Lajos Helyes válasz Rossz válasz 9. Melyik városban található a Magyar Nemzeti Galéria? Pécs Helyes válasz Rossz válasz Szeged Helyes válasz Rossz válasz Debrecen Helyes válasz Rossz válasz Budapest Helyes válasz Rossz válasz 10. Ki az a kortárs magyar festő, aki a hiperrealizmus egyik hazai képviselője? Nádler István Helyes válasz Rossz válasz Bukta Imre Helyes válasz Rossz válasz Fehér László Helyes válasz Rossz válasz Kádár Béla Helyes válasz Rossz válasz