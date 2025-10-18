Kvíz
1 órája
Ecsetvonások a történelemből – kvíz a magyar festészet napja alkalmából
Október 18-án ünnepeljük a magyar festészet napját, ezen a napon a hazai művészet nagy mestereire és kortárs alkotóira emlékezünk. Készültünk egy 10 kérdéses kvízzel, teszteld tudásod, mennyire ismered a magyar festészet ikonikus alakjait és műveit! Vajon te hány pontot érsz el?
A magyar festészet napján, a hazai képzőművészet mestereire és kortárs alkotóira emlékezünk. Ebből az alkalomból készült a Beol 10 kérdésből álló tematikus kvíze. Töltsd ki, és derítsd ki, te melyik „művészetkedvelő” kategóriába tartozol!
Híres magyar női festőművészek
- Ferenczy Noémi (1890–1957)
A Ferenczy-művészcsalád tagja, főként textilművészként és festőként ismert. Lírai hangvételű, szimbolikus kompozíciói és gobelinjei a magyar modernizmus kiemelkedő alkotásai.
- Anna Margit (1913–1991)
Expresszív, gyakran szürreális hangulatú képeiről ismert, amelyekben a személyes sors és a történelmi tragédiák tükröződnek. A „szentendrei iskola” egyik jelentős alakja.
- Szőnyi Zsuzsa (1924–2014)
Szőnyi István lánya, festő és grafikus, aki apja nyomdokain haladva, de saját szimbolikus, lírai világot teremtve alkotott.
- Barta Margit (1898–1992)
A 20. század eleji avantgárd egyik fontos női alakja. A Képzőművészeti Főiskolán végzett, és a szürrealizmus hatására egyéni, álomszerű képi világot alakított ki.
- Ország Lili (1926–1978)
A magyar művészet egyik legeredetibb alakja. Műveiben a múlt, a történelem és a spiritualitás témái jelennek meg; a falak, városok és írásjelek szimbolikus motívumrendszerével dolgozott.
- Schaár Erzsébet (1905–1975)
Bár főként szobrászként ismert, festészeti tanulmányai és a térrel való festői gondolkodása meghatározta teljes életművét. A modern magyar művészet egyik legmeghatározóbb női alkotója.
Korábbi tesztjeinket itt találod!
1.
Ki volt az a magyar festő, akit „a fény festőjének” neveztek, és aki a nagybányai művésztelep egyik alapítója volt?
2.
Melyik festő készítette a „Rőzsehordó nő” című híres képet?
3.
Hol jött létre a híres magyar művésztelep, amely meghatározta a 20. század eleji magyar festészetet?
4.
Ki az az avantgárd magyar festő, aki a Bauhausban is tanított?
5.
Melyik festő műve a „Zebegényi részlet”?
6.
Ki volt a „kukoricás stílus” megteremtője a magyar festészetben?
7.
Melyik festő alkotta a monumentális Baalbek című művet?
8.
Ki készítette a „Kalitkás nő” című szecessziós hangulatú képet?
9.
Melyik városban található a Magyar Nemzeti Galéria?
10.
Ki az a kortárs magyar festő, aki a hiperrealizmus egyik hazai képviselője?
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre