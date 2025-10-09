október 9., csütörtök

Dénes névnap

13°
+19
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nobel-díj

45 perce

Egy igazi világsztár, valódi legenda is gratulált

Címkék#irodalmi Nobel-díj#Nobel-díj#Krasznahorkai László

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjának hírére egyre több gratuláció jelenik meg a közösségi médiában – valódi sztároktól is.

Beol.hu

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a gyulai születésű Krasznahorkai László érdemelte ki idén életművével az irodalmi Nobel-díjat. A 2002-ben kitüntetett Kertész Imre után második alkalommal érdemelte magyar író az elismerést. Sokan gratuláltak a közösségi médiában a díjhoz, Orbán Viktor után most egy világhírű sztár is csatlakozott.

"Letterature" International Festival 2025 - Day 1
Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat kapott. Fotó: Gettyimages

A „punk keresztanyja”, az amerikai énekes, költő és író, Patti Smith is gratulációját fejezte ki Instagram-oldalán.

Kávézás Krasznahorkai Lászlóval Velencében, 2021-ben. Most ez az alázatosan lépdelő farkas Nobel-díjas lett. Nemes döntés a Nobeltől. Emeljük csészéinket a tiszteletére! Fekete kávé és az a szelíd, csibészes mosolya. Gratulálok!!!!

– írta angol nyelvű bejegyzésében az 1970-es évek rockzenéjének egyik úttörője.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu