Egy igazi világsztár, valódi legenda is gratulált

Ahogy korábban beszámoltunk róla, a gyulai születésű Krasznahorkai László érdemelte ki idén életművével az irodalmi Nobel-díjat. A 2002-ben kitüntetett Kertész Imre után második alkalommal érdemelte magyar író az elismerést. Sokan gratuláltak a közösségi médiában a díjhoz, Orbán Viktor után most egy világhírű sztár is csatlakozott.

Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat kapott. Fotó: Gettyimages

A „punk keresztanyja”, az amerikai énekes, költő és író, Patti Smith is gratulációját fejezte ki Instagram-oldalán.

Kávézás Krasznahorkai Lászlóval Velencében, 2021-ben. Most ez az alázatosan lépdelő farkas Nobel-díjas lett. Nemes döntés a Nobeltől. Emeljük csészéinket a tiszteletére! Fekete kávé és az a szelíd, csibészes mosolya. Gratulálok!!!!

– írta angol nyelvű bejegyzésében az 1970-es évek rockzenéjének egyik úttörője.