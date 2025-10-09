Gyula a világirodalom legfelső polcára került – irodalmi Nobel-díjat kapott Krasznahorkai László

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, nagyon büszkék Krasznahorkai László sikerére.

Krasznahorkai Lászlónak köszönhetően a világirodalom csúcsára került Gyula

– A kiváló írónak köszönhetően Gyula felkerült a világirodalom könyvszekrényének legmagasabb polcára – fogalmazott a polgármester. – Krasznahorkai László művészetében meghatározó jelentőségűek a gyulai helyszínek, a gyulai alakok és a gyulai élmények. Csodálatos érzés, hogy városunk a világirodalom kiemelkedő alkotójának adott ihletet művei megszületéséhez.

Újabb világhírű személyiséget adtak az egyetemes kultúrának

Kiemelte, így Erkel Ferenc zeneszerző és Bay Zoltán világhírű tudós mellett Krasznahorkai Lászlót is Gyula adta az egyetemes kultúrának.

Minden magyar ember rendkívül büszke most

– Óriási öröm Krasznahorkai László Nobel-díja minden magyar ember számára, legalábbis remélem, hogy minden olvasó magyar ember rendkívül büszke most – hangsúlyozta dr. Elek Tibor, József Attila-díjas irodalomtörténész, a Bárka folyóirat főszerkesztője. – Mi Békés vármegyeiek, netán gyulaiak, pedig még jobban örülhetünk és még büszkébbek lehetünk, hiszen itt született, itt töltötte ifjúkorát, az ember számára meghatározó élményeket ezeken a tájakon szerezte.

Nem véletlenül választotta számos műve helyszínéül Gyulát

Innen indult, de a legáltalánosabb érvényű emberi kérdések megfogalmazásáig jutott el műveiben, amelyek a világ bármely pontján érvényesek. Nem véletlen, hogy számos művének helyszínéül választotta Gyulát és környékét, például az első két, mindmáig legjobb regényei közé tartozó Sátántangónak és Az ellenállás melankóliájának, de a Háború és háború egyik hőse is egy gyulai levéltáros – folytatta a gondolatot dr. Elek Tibor.

– És akkor még nem is szóltam a Báró Wenckheim hazatér című regényéről, amit legutóbb volt alkalmam bemutatni a békési közönségnek 2016 szeptemberében a Jókai színház Vigadójában, az immár Nobel-díjas szerzővel egy nagyon hangulatos és tartalmas beszélgetés keretében. Hát, csodálatos! Vitathatatlanul megérdemelten kapta meg a Nobel-díjat, mert a nyelv legnagyobb művészei közé tartozik, s azért is csodálatos mindez, mert mindig a magyar nyelv világirodalmi korlátozottságától féltünk, s immár két irodalmi Nobel-díjasunk is van.

Könyveit mindig sokan keresik Gyulán

Dézsi János, a gyulai Mogyoróssy János könyvtár igazgatója elmondta, Krasznahorkai László több könyvét is olvasta, és szereti is azokat. A Sátántangó és a Báró Wenckheim hazatér áll hozzá a legközelebb.