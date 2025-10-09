7 órája
Gyula a világirodalom legfelső polcára került – irodalmi Nobel-díjat kapott Krasznahorkai László
Gyulai kötődésű író nyerte az idei irodalmi Nobel-díjat. Krasznahorkai László könyveit szülővárosában is sokan olvassák, és a gyulaiak nagy büszkeséggel fogadták a világhírű szerző óriási sikerét. Az író alkotásaiban a gyulai helyszínek és a városhoz kötődő alakok fontos szerepet töltenek be.
Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, nagyon büszkék Krasznahorkai László sikerére.
Krasznahorkai Lászlónak köszönhetően a világirodalom csúcsára került Gyula
– A kiváló írónak köszönhetően Gyula felkerült a világirodalom könyvszekrényének legmagasabb polcára – fogalmazott a polgármester. – Krasznahorkai László művészetében meghatározó jelentőségűek a gyulai helyszínek, a gyulai alakok és a gyulai élmények. Csodálatos érzés, hogy városunk a világirodalom kiemelkedő alkotójának adott ihletet művei megszületéséhez.
Újabb világhírű személyiséget adtak az egyetemes kultúrának
Kiemelte, így Erkel Ferenc zeneszerző és Bay Zoltán világhírű tudós mellett Krasznahorkai Lászlót is Gyula adta az egyetemes kultúrának.
Minden magyar ember rendkívül büszke most
– Óriási öröm Krasznahorkai László Nobel-díja minden magyar ember számára, legalábbis remélem, hogy minden olvasó magyar ember rendkívül büszke most – hangsúlyozta dr. Elek Tibor, József Attila-díjas irodalomtörténész, a Bárka folyóirat főszerkesztője. – Mi Békés vármegyeiek, netán gyulaiak, pedig még jobban örülhetünk és még büszkébbek lehetünk, hiszen itt született, itt töltötte ifjúkorát, az ember számára meghatározó élményeket ezeken a tájakon szerezte.
Nem véletlenül választotta számos műve helyszínéül Gyulát
Innen indult, de a legáltalánosabb érvényű emberi kérdések megfogalmazásáig jutott el műveiben, amelyek a világ bármely pontján érvényesek. Nem véletlen, hogy számos művének helyszínéül választotta Gyulát és környékét, például az első két, mindmáig legjobb regényei közé tartozó Sátántangónak és Az ellenállás melankóliájának, de a Háború és háború egyik hőse is egy gyulai levéltáros – folytatta a gondolatot dr. Elek Tibor.
– És akkor még nem is szóltam a Báró Wenckheim hazatér című regényéről, amit legutóbb volt alkalmam bemutatni a békési közönségnek 2016 szeptemberében a Jókai színház Vigadójában, az immár Nobel-díjas szerzővel egy nagyon hangulatos és tartalmas beszélgetés keretében. Hát, csodálatos! Vitathatatlanul megérdemelten kapta meg a Nobel-díjat, mert a nyelv legnagyobb művészei közé tartozik, s azért is csodálatos mindez, mert mindig a magyar nyelv világirodalmi korlátozottságától féltünk, s immár két irodalmi Nobel-díjasunk is van.
Könyveit mindig sokan keresik Gyulán
Dézsi János, a gyulai Mogyoróssy János könyvtár igazgatója elmondta, Krasznahorkai László több könyvét is olvasta, és szereti is azokat. A Sátántangó és a Báró Wenckheim hazatér áll hozzá a legközelebb.
Egyébként mind a két könyv kapcsolódik Gyulához.
– Gyulán mindig figyelik az olvasók, ha megjelenik Krasznahorkai László egy-egy új könyve. Van egy erős értelmiségi réteg, amelynek tagjai folyamatosan keresik a műveit – hangsúlyozta. Mint mondta, a város méltán lehet büszke Krasznahorkai László Nobel-díjára, nem mindennapi sikertörténet ez.
A szakember elárulta, régi vágya, hogy egy ünnepi könyvhéten személyesen köszönthessék Gyulán Krasznahorkai Lászlót.
Fontos gyulai helyszínek
A könyves magazin néhány évvel ezelőtt közölt egy nagyon összetett cikket Krasznahorkai Lászlóról. Az írásban külön figyelmet szenteltek gyulai kötődésének, több helyszínt is górcső alá vettek, amelyek szerepelnek a műveiben, és Gyulához, illetve Békés vármegyéhez kötődnek. Például
- a pósteleki kastélyról
- a víztoronyról
- a Báró Wenckheim sugárútról is szó esik.
A cikkben idézték azt az interjút, amelyet Krasznahorkai László 2013-ban a Gyulai Várszínház beharangozó kiadványának adott az egy Egy világhírű kisváros: Gyula című előadás kapcsán, amelyet a művei alapján állítottak össze az instrukciói alapján is. Ebben úgy fogalmazott: „Igyekeztem olyan szöveghelyeket találni, amelyeket hallva majd a gyulai közönség végre elgondolhatja, hogy ezekből értesült a világ egy kisvárosról, ahol nagy dolgok estek meg: emberi drámák, melyekben bárhol bárki magára ismerhet – amiképpen történt is, tényleg New Yorktól Londonon, Parizson, Madridon és Berlinen át Isztambulig, Jeruzsálemig és Tokyoig.”
Nobel-díjat érdemelt látnoki erejű életműve
A szerzőnek a díjat látnoki erejű életművéért ítélték oda, amely az apokaliptikus terror közepette megerősíti a művészet erejét – mondta Mats Malm, a Svéd Akadémia titkára az MTI tudósítása szerint. A 71 éves magyar író a díjjal 11 millió svéd koronát (388 millió forintnyi összeget) kap.
