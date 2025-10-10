3 órája
Krasznahorkai László büszke arra, hogy a magyar nyelvet használhatja
Nagyon büszke és boldog vagyok, hogy bekerülhettem a sok igazán nagy író és költő sorába – mondta Krasznahorkai László a Nobel-díj honlapjának adott interjúban, miután bejelentették, hogy idén ő kapja az irodalmi Nobel-díjat. Krasznahorkai László egyáltalán nem számított az elismerésre és hangsúlyozta, hogy nagyon büszkévé és boldoggá teszi az is, hogy anyanyelvét, a magyar nyelvet, „ezt a kis nyelvet” használhatja.
Krasznahorkai László az idei irodalmi Nobel-díjas. A bejelentést csütörtökön tették meg, ő a második magyar író, aki megkapta a rangos elismerést. A Svéd Akadémia indoklása szerint látnoki erejű életművéért ítélték oda a díjat.
– Elsősorban az olvasóknak köszönöm – mondta a gyulai születésű író. Krasznahorkai László hozzátette:
azt kívánja mindenkinek, hogy használják a fantáziájukat, és olvassanak, mert az olvasás gazdagít és erőt ad ahhoz, hogy túléljük a mostani nagyon nehéz időket.
Arra a kérdésre, hogy mi jelenti számára a legnagyobb inspirációt, azt mondta: a keserűség.
Krasznahorkai László: az emberi világ a legnagyobb inspirációm
– Nagyon szomorú vagyok, ha a világ állapotára gondolok. Ez a legnagyobb inspirációm, az emberi világ – mutatott rá az interjúban, amit az MTI szemlézett. Hozzátette, ez inspiráció lehet a jövő írói számára is, hogy adjanak valamit a következő generációnak, ami segít valahogy túlélni ezt a nagyon sötét időszakot.
Franfurtban érte a Nobel-díj híre
Krasznahorkai László az interjúban beszélt arról is, hogy jelenleg Magyarország mellett Triesztben és Bécsben, vagyis az egykori Osztrák-Magyar Monarchia városaiban él. A Nobel-bizottság telefonhívása Frankfurtban érte, ahol egy beteg barátját látogatja meg. Arra a kérdésre, hogyan ünnepel, azt mondta, hogy talán elmegy barátokkal vacsorázni, portóit és pezsgőt isznak. A svéd nemzeti rádiónak nyilatkozva felidézte, hogy eredetileg nem akart író lenni, csak egy könyvet akart írni. Később úgy érezte, hogy a Sátántangó nem lett teljesen tökéletes, így elkezdett írni egy újabb könyvet, hogy „kijavítsa”. De később abban is talált olyat, amivel nem volt elégedett, úgyhogy írt egy újabb könyvet.
Az életem egy állandó javítás
– Az életem egy állandó javítás – jegyezte meg az író. Arra a kérdésre, hogy hogyan fogadta a Nobel-díj hírét, azt mondta: először csak ideges volt, aztán egyszerre nyugodt és ideges. Hozzátette: reméli, Magyarországon is mindenkit büszkévé és boldoggá tesz a Nobel-díja.
A gyulaiak büszkeséggel fogadták
A gyulaiak nagy büszkeséggel fogadták a világhírű szerző óriási sikerét. Az író alkotásaiban a gyulai helyszínek és a városhoz kötődő alakok fontos szerepet töltenek be.
