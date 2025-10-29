Felsőzsebaljai sztorival indították az eszmecserét a szakemberek

A Közös Kincseinkért címet viselő szakmai nap azzal indult, hogy a Gyulai Művészklub tagja, Molnár Eszter felolvasta egy írását, amely egy képzelt település, Felsőzsebalja kulturális életéről szólt.

A Közös Kincseinkért szakmai napon Molnár Eszter olvasta fel írását. Fotó: Beol.hu

A közművelődési szakemberek első kézből kapnak információkat

Ez inspirálta Herczeg Tamás országgyűlési képviselőt is, aki szerint minden közművelődési szakembernek megvan a saját, mondhatni felsőzsebaljai története, és emlékeztetett, hogy ő is évtizedeken át közművelődési szakemberként a kulturális ágazatban, többek között a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyetteseként dolgozott. A szakmai nap apropóján kiemelte: fontosak az ilyen találkozók, ahol a szakemberek beszélhetnek és egyeztethetnek az újdonságokról, első kézből értesülhetnek a változásokról.

Csibor Márton, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója elmondta, hogy három térségi irodát nyitottak az elmúlt időszakban. Fotó:Beol.hu

Fontosak a kapcsolatok, a Közös Kincseinkért szakmai nap

Varga Anna, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója kiemelte, hogy a kultúra és a tudás nem luxus, hanem a hétköznapok része. A hagyományok és értékek továbbadása ad értelmet annak a munkának, hivatásnak, amelyet a közművelődési szakemberek végeznek; és szerinte a múlt értékeit a jelen élményeivé, a jövő lehetőségeivé lehet formálni. Lényegesnek mondta ő is, hogy találkozzanak a szakemberek, tanulhatnak egymástól, közösen gondolkodhatnak és cselekedhetnek; a kulturális élet ereje a kapcsolatokban rejlik.

Térségi irodahálózatot alakított ki a Nemzeti Művelődési Intézet

Csibor Márton, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója elmondta, hogy ezekben a napokban is tele vannak programokkal a közművelődési szakemberek, volt Szent Mihály-nap, jön október 23., aztán közeleg a Márton-nap. Kiemelte, hogy a vármegye 75 településének több mint feléről érkeztek szakemberek a szakmai napra, ami jelzi, hogy van létjogosultsága ezeknek a tudásmegosztó alkalmaknak, ahol a szakemberek naprakész információkkal gazdagodhatnak, többek között az értékgyűjtéssel, a Nektár rendszerrel kapcsolatban. Elmondta, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet térségi irodahálózatot alakított ki, országosan 70, Békés vármegyében pedig három térségi iroda nyílt, Kondoroson, Újkígyóson és Vésztőn.