október 29., szerda

Nárcisz névnap

16°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közös Kincseinkért

43 perce

Felsőzsebaljai sztorival indították az eszmecserét a szakemberek

Címkék#Közös Kincseinkért#Nemzeti Művelődési Intézet#Csabagyöngye Kulturális Központ#program

Az értékgyűjtés, a szabadtéri rendezvények szervezése és egy országos mintaprogram is szóba került azon az összejövetelen, amelyen a közművelődésben dolgozó szakemberek találkoztak. A Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatósága és a Csabagyöngye Kulturális Központ által szervezett, Közös Kincseinkért címet viselő szakmai napnak kedden adott otthont a kulturális központ.

Licska Balázs

A Közös Kincseinkért címet viselő szakmai nap azzal indult, hogy a Gyulai Művészklub tagja, Molnár Eszter felolvasta egy írását, amely egy képzelt település, Felsőzsebalja kulturális életéről szólt.

A Közös Kincseinkért szakmai nap
A Közös Kincseinkért szakmai napon Molnár Eszter olvasta fel írását. Fotó: Beol.hu

A közművelődési szakemberek első kézből kapnak információkat

Ez inspirálta Herczeg Tamás országgyűlési képviselőt is, aki szerint minden közművelődési szakembernek megvan a saját, mondhatni felsőzsebaljai története, és emlékeztetett, hogy ő is évtizedeken át közművelődési szakemberként a kulturális ágazatban, többek között a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyetteseként dolgozott. A szakmai nap apropóján kiemelte: fontosak az ilyen találkozók, ahol a szakemberek beszélhetnek és egyeztethetnek az újdonságokról, első kézből értesülhetnek a változásokról.

Csibor Márton, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója elmondta, hogy három térségi irodát nyitottak az elmúlt időszakban. Fotó:Beol.hu

Fontosak a kapcsolatok, a Közös Kincseinkért szakmai nap

Varga Anna, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója kiemelte, hogy a kultúra és a tudás nem luxus, hanem a hétköznapok része. A hagyományok és értékek továbbadása ad értelmet annak a munkának, hivatásnak, amelyet a közművelődési szakemberek végeznek; és szerinte a múlt értékeit a jelen élményeivé, a jövő lehetőségeivé lehet formálni. Lényegesnek mondta ő is, hogy találkozzanak a szakemberek, tanulhatnak egymástól, közösen gondolkodhatnak és cselekedhetnek; a kulturális élet ereje a kapcsolatokban rejlik.

Térségi irodahálózatot alakított ki a Nemzeti Művelődési Intézet

Csibor Márton, a Nemzeti Művelődési Intézet vármegyei igazgatója elmondta, hogy ezekben a napokban is tele vannak programokkal a közművelődési szakemberek, volt Szent Mihály-nap, jön október 23., aztán közeleg a Márton-nap. Kiemelte, hogy a vármegye 75 településének több mint feléről érkeztek szakemberek a szakmai napra, ami jelzi, hogy van létjogosultsága ezeknek a tudásmegosztó alkalmaknak, ahol a szakemberek naprakész információkkal gazdagodhatnak, többek között az értékgyűjtéssel, a Nektár rendszerrel kapcsolatban. Elmondta, hogy a Nemzeti Művelődési Intézet térségi irodahálózatot alakított ki, országosan 70, Békés vármegyében pedig három térségi iroda nyílt, Kondoroson, Újkígyóson és Vésztőn.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu