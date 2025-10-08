október 8., szerda

Kockavarázs

11 órája

Meghódította a Napsugár bábszínház Temesvárt, díjjal tértek haza

Címkék#díj#Biró Gyula#Kockavarázs#Békéscsabai Napsugár Bábszínház

Rangos elismeréssel tért haza a Békéscsabai Napsugár Bábszínház Temesvárról. A Kockavarázs nemcsak a közönség, hanem a neves zsűri tetszését is elnyerte.

Licska Balázs

Tizedik alkalommal rendezték meg a napokban a Nemzetközi Animációs Fesztivált a temesvári Merlin Bábszínházban. A művészek 8 napon át 13 előadással, színnel és élettel töltötték meg a várost. A Békéscsabai Napsugár Bábszínház is vendégszerepelt, Biró Gyula kétszer is színpadra lépett a Kockavarázs előadásban. A neves zsűri pedig a zenei díjat a Kockavarázsnak ítélte – ismertették a békéscsabai bábszínház Facebook-oldalán.

Nagy sikert aratott a Kockavarázs
Nagy sikert aratott a Kockavarázs Temesváron, zenei díjjal tért haza a Békéscsabai Napsugár Bábszínház. Fotó: Békéscsabai Napsugár Bábszínház Facebook-oldala

Temesváron is sikert aratott a Kockavarázs révén a Napsugár bábszínház

– Hatalmas szeretettel fogadtak minket Temesváron, a Kockavarázs azonnal elnyerte az ítészek tetszését. Kiemelték, hogy Biró Gyula játéka, Csortán Zsóka rendezése, Rákóczi Antal zenéje, Lenkefi Réka látványvilága, a mozgás összhangja adja a darab egyszerűségét és tisztaságát. Visszatér az alapokhoz, nincsenek benne sallangok, őszinte rácsodálkozást és asszociációkat vált ki – értékelt Lenkefi Zoltán, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatója, aki átvette az elismerést.

