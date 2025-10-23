október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

16°
+20
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ápoltság, szépség

23 perce

Különleges múzeumi tárlat: a szagosított hölgy falun kétes erkölcsű volt – galériával

Címkék#paraszt#Móra Ferenc Múzeum#Munkácsy Mihály Múzeumban#ápoltság#tisztálkodás#szépség#kiállítás

Mi számított szépnek és mi elítélendőnek? A festett arcú, szagosított hölgy a falun élők szemében kétes erkölcsű személy volt, miközben a tehetősebb dámák semmi pénzért nem használtak volna olcsó kölnit.

Nyemcsok László

A Házi szappanytól az arckenőcsig. Paraszti tisztálkodás – polgári divat című kiállításon kiderül az is, kit tartottak kétes erkölcsű nőnek. A tárlat a 19. és a 20. század fordulójától a II. világháború kitöréséig tartó időszakra összpontosítva mutatja be a paraszti és a polgári világ tisztálkodási szokásait, és ezen keresztül a szépségről, ápoltságról alkotott fogalmait.

kétes erkölcsű nőkről is szó esett
A kiállítás anyaga választ ad arra is, hogy a szagosított nőt miért tartották kétes erkölcsű személynek. Fotó: Bencsik Ádám

Ápoltságunkkal, szépségünkkel jó benyomást tehetünk környezetünkre

A tárlat szerdán délután nyílt meg a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban, a házigazda dr. Bácsmegi Gábor múzeumigazgató volt, a kiállítást Harangozó Imre néprajzkutató nyitotta meg. A tárgyak két, időben azonos, de egymással gyakran ellentétes felfogású, szokásrendszerű területet mutatnak be. Használati eszközök, korabeli szövegek és hirdetések tárják fel előttünk e mára letűnt kort, melynek célja egy volt a maival: ápoltságunkkal, szépségünkkel jó benyomást tenni a környezetünkre.

A falun élők szemében kétes erkölcsű nő volt

Mi volt szép akkor és mi volt elítélendő? A kiállítást szemlélve a látogató maga is eltöprenghet ezen a kérdésen, amikor látja, hogy a festett arcú, „szagosított” hölgy a falun élők szemében kétes erkölcsű személy volt, miközben tehetősebb dámák pedig semmi pénzért nem használtak volna olcsó kölnit. A kiállítás tehát egy különösen érdekes néprajzi témát jár körül, melynek célja, hogy hiteles képet adjon az elmúlt évszázadok tisztálkodási szokásairól.

Paraszti tisztálkodás – polgári divat című kiállítás Békéscsabán

Fotók: Bencsik Ádám

A tárlat a Móra Ferenc Múzeum vendégkiállítása a Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményi anyagával kiegészítve. A kiállítás megtekinthető a Munkácsy Mihály Múzeum Zsilinszky Mihály Termében 2025. október 22. – 2026. február 11. között, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu