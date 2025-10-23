54 perce
Különleges múzeumi tárlat: a szagosított hölgy falun kétes erkölcsű volt – galériával
Mi számított szépnek és mi elítélendőnek? A festett arcú, szagosított hölgy a falun élők szemében kétes erkölcsű személy volt, miközben a tehetősebb dámák semmi pénzért nem használtak volna olcsó kölnit.
A Házi szappanytól az arckenőcsig. Paraszti tisztálkodás – polgári divat című kiállításon kiderül az is, kit tartottak kétes erkölcsű nőnek. A tárlat a 19. és a 20. század fordulójától a II. világháború kitöréséig tartó időszakra összpontosítva mutatja be a paraszti és a polgári világ tisztálkodási szokásait, és ezen keresztül a szépségről, ápoltságról alkotott fogalmait.
Ápoltságunkkal, szépségünkkel jó benyomást tehetünk környezetünkre
A tárlat szerdán délután nyílt meg a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban, a házigazda dr. Bácsmegi Gábor múzeumigazgató volt, a kiállítást Harangozó Imre néprajzkutató nyitotta meg. A tárgyak két, időben azonos, de egymással gyakran ellentétes felfogású, szokásrendszerű területet mutatnak be. Használati eszközök, korabeli szövegek és hirdetések tárják fel előttünk e mára letűnt kort, melynek célja egy volt a maival: ápoltságunkkal, szépségünkkel jó benyomást tenni a környezetünkre.
A falun élők szemében kétes erkölcsű nő volt
Mi volt szép akkor és mi volt elítélendő? A kiállítást szemlélve a látogató maga is eltöprenghet ezen a kérdésen, amikor látja, hogy a festett arcú, „szagosított” hölgy a falun élők szemében kétes erkölcsű személy volt, miközben tehetősebb dámák pedig semmi pénzért nem használtak volna olcsó kölnit. A kiállítás tehát egy különösen érdekes néprajzi témát jár körül, melynek célja, hogy hiteles képet adjon az elmúlt évszázadok tisztálkodási szokásairól.
Paraszti tisztálkodás – polgári divat című kiállítás BékéscsabánFotók: Bencsik Ádám
A tárlat a Móra Ferenc Múzeum vendégkiállítása a Munkácsy Mihály Múzeum gyűjteményi anyagával kiegészítve. A kiállítás megtekinthető a Munkácsy Mihály Múzeum Zsilinszky Mihály Termében 2025. október 22. – 2026. február 11. között, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig.
