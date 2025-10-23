Különleges múzeumi tárlat: a szagosított hölgy falun kétes erkölcsű volt – galériával

A Házi szappanytól az arckenőcsig. Paraszti tisztálkodás – polgári divat című kiállításon kiderül az is, kit tartottak kétes erkölcsű nőnek. A tárlat a 19. és a 20. század fordulójától a II. világháború kitöréséig tartó időszakra összpontosítva mutatja be a paraszti és a polgári világ tisztálkodási szokásait, és ezen keresztül a szépségről, ápoltságról alkotott fogalmait.

A kiállítás anyaga választ ad arra is, hogy a szagosított nőt miért tartották kétes erkölcsű személynek. Fotó: Bencsik Ádám

Ápoltságunkkal, szépségünkkel jó benyomást tehetünk környezetünkre

A tárlat szerdán délután nyílt meg a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeumban, a házigazda dr. Bácsmegi Gábor múzeumigazgató volt, a kiállítást Harangozó Imre néprajzkutató nyitotta meg. A tárgyak két, időben azonos, de egymással gyakran ellentétes felfogású, szokásrendszerű területet mutatnak be. Használati eszközök, korabeli szövegek és hirdetések tárják fel előttünk e mára letűnt kort, melynek célja egy volt a maival: ápoltságunkkal, szépségünkkel jó benyomást tenni a környezetünkre.

A falun élők szemében kétes erkölcsű nő volt

Mi volt szép akkor és mi volt elítélendő? A kiállítást szemlélve a látogató maga is eltöprenghet ezen a kérdésen, amikor látja, hogy a festett arcú, „szagosított” hölgy a falun élők szemében kétes erkölcsű személy volt, miközben tehetősebb dámák pedig semmi pénzért nem használtak volna olcsó kölnit. A kiállítás tehát egy különösen érdekes néprajzi témát jár körül, melynek célja, hogy hiteles képet adjon az elmúlt évszázadok tisztálkodási szokásairól.