Nagy Feró volt a sztárvendég

A múlt század második felébe vezeti vissza a nézőket az Azok a boldog szép napok – Frédi és Lina álma című nosztalgia musical. A történet négy évtizedet ölel át, a második világháborútól egészen a rendszerváltásig, a középpontban azonban a 60-as, 70-es évek lesznek – erről beszélt még az olvasópróbán a szerző, egyben rendező Koltay Gábor.

Nagy Feró volt a szombati díszbemutató utáni állófogadás sztárvendége. Fotó: Jókai színház Facebook-oldala

A darabot pénteken mutatták be, a szombati díszbemutató utáni állófogadáson pedig megjelent Nagy Feró is, ő volt a sztárvendég – derült ki a Jókai színház Facebook-oldaláról.