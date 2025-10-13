október 13., hétfő

Azok a boldog szép napok

1 órája

Nagy Feró volt a sztárvendég

Bemutatták a Jókai színházban az Azok a boldog szép napok – Frédi és Lina álma című nosztalgia musicalt, a szombati díszbemutató utáni állófogadáson pedig Nagy Feró is megjelent.

Licska Balázs

A múlt század második felébe vezeti vissza a nézőket az Azok a boldog szép napok – Frédi és Lina álma című nosztalgia musical.  A történet négy évtizedet ölel át, a második világháborútól egészen a rendszerváltásig, a középpontban azonban a 60-as, 70-es évek lesznek – erről beszélt még az olvasópróbán a szerző, egyben rendező Koltay Gábor.

Nagy Feró volt a szombati díszbemutató utáni állófogadás sztárvendége.  Fotó: Jókai színház Facebook-oldala

A darabot pénteken mutatták be, a szombati díszbemutató utáni állófogadáson pedig megjelent Nagy Feró is, ő volt a sztárvendég – derült ki a Jókai színház Facebook-oldaláról.

 

 

