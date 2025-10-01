Itt az időpont: ekkor rendezik az ország egyik legnagyobb kirakodóvasárát

A csorvási Nagy Szent Teréz katolikus templom védőszentje Avillai Szent Teréz, ezért tartják minden esztendőben a Teréz napot követő vasárnap a búcsút.

A körhintákon is mindig óriási a forgalom

Archív fotó: FB/Csorvási önkormányzat/Gábriel János

Az országos hírű, rengeteg látogatót vonzó csorvási búcsú az utolsók közé tartozik hazánkban, és az egyik legnagyobb a térségben. Vásározók, vidámparkosok, cukorka- és ételárusok várják a szórakozni vágyókat – idén sem lesz ez másképp. Csorváson remélik, az időjárás is kegyes lesz.