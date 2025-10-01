Csorvás
1 órája
Itt az időpont: ekkor rendezik az ország egyik legnagyobb kirakodóvasárát
A hagyományos Teréz napi búcsúi kirakodóvásárra október 19-én, vasárnap kerül sor.
A csorvási Nagy Szent Teréz katolikus templom védőszentje Avillai Szent Teréz, ezért tartják minden esztendőben a Teréz napot követő vasárnap a búcsút.
Az országos hírű, rengeteg látogatót vonzó csorvási búcsú az utolsók közé tartozik hazánkban, és az egyik legnagyobb a térségben. Vásározók, vidámparkosok, cukorka- és ételárusok várják a szórakozni vágyókat – idén sem lesz ez másképp. Csorváson remélik, az időjárás is kegyes lesz.
Ezt ne hagyja ki!Építőkövek
15 órája
Békésbe érkezett az ország „leggazdagabb” nyugdíjasa – galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre