Csorvás

4 órája

Itt az időpont: ekkor rendezik az ország egyik legnagyobb kirakodóvasárát

Címkék#csorvási önkormányzat#kirakodóvásár#forgalom

A hagyományos Teréz napi búcsúi kirakodóvásárra október 19-én, vasárnap kerül sor.

Gajdács Pál

A csorvási Nagy Szent Teréz katolikus templom védőszentje Avillai Szent Teréz, ezért tartják minden esztendőben a Teréz napot követő vasárnap a búcsút. 

A körhintákon is mindig óriási a forgalom
Archív fotó: FB/Csorvási önkormányzat/Gábriel János

Az országos hírű, rengeteg látogatót vonzó csorvási búcsú az utolsók közé tartozik hazánkban, és az egyik legnagyobb a térségben. Vásározók, vidámparkosok, cukorka- és ételárusok várják a szórakozni vágyókat – idén sem lesz ez másképp. Csorváson remélik, az időjárás is kegyes lesz. 

A csorvási búcsú felülnézetből Archív fotó: FB/Csorvási önkormányzat/Gábriel János

 

 

