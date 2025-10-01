Füves könyv, Medveles, különleges előadások – színházi csemegék érkeznek a Gyulai Várszínházba

Bogdán Zsolt, a kiváló kolozsvári színművész, és Binder Károly a virtuóz zongoraművész előadása olyan nagy hatással volt a közönségre, hogy azt is mondhatnánk, mintegy közkívánatra tér vissza az előadás születési helyére, a Gyulai Várszínházba – emelte ki dr. Elek Tibor. A teátrum igazgatója úgy fogalmazott, aki látta, szeretné még egyszer megnézni, aki még nem látta, szeretné végre látni. Bogdán Zsoltot kiváló színművészi teljesítményéért Őze Lajos Nívódíjban részesítette a Művészeti és Társadalmi Tanácsadó Testület. Erdész Ádám kritikájában többek között ezt írta a Füves könyvről: „Az alatt az egy óra alatt, amíg Bogdán Zsolt és Binder Károly a színpadon volt, láttunk valamit a Márai által emlegetett tündéri fényből. Igazán kár, hogy a színpadi játék a pillanatnak szóló, törékeny műfaj. Alighanem sokaknak szüksége lehet egy kis tündéri ragyogásra, kivált ezzel a tartalommal.”

A Füves könyvet minden színház rajongónak érdemes megnéznie. Fotó : Gyulai Várszínház facebook oldala

A Gyulai Várszínházba érkezik a Medveles

A Déryné Programnak köszönhetően október 9-én látható lesz Lackfi János: Medveles című darabjának adaptációja, Őze Áron rendezésében Csiby Gergely és Marton Róbert előadásában a Gyulai Várszínházban. Lackfi János apás-fiús, sírós-nevetős Medveles című drámája Porkoláb Gyöngyi Apamondta.hu című radió-podcast műsorából inspirálódva született. Valós történeteket feldolgozva világít rá egy apa és fia kapcsolatára, a mindennapok legizgalmasabb kérdéseire is reflektálva, transzgenerációs mintákat felvillantva. A medvelesen pedig csak suttogva lehet beszélni…

A nő, ha elmúlt negyven

A nő, ha elmúlt negyven című produkció október 29-én Hegyi Barbara és Horváth Lili előadásában Tollár Mónika rendezői-moderátori közreműködésével egy képzeletszínházi előadás és beszélgetés lesz, emberi sorsokról és játszmákról – ahogy a nők látják. Az est keretében két színésznő beszélget a moderátorral, valamint a nézőkkel. A Janikovszky Éva írásai alapján életre keltett halhatatlan nőalakok segítségével gondolkodnak közösen a 40-45 év feletti lét végpontjairól: mindennapi mélységeiről és magasságairól. Őszintén és együttérzéssel vallanak arról, milyen válaszok, megoldások születtek bennük az élet különféle helyzeteire a negyedik X-en túl… A különféle „arcainkra” igyekeznek közelebbről és mélyebben rátekinteni – pontosabban arra a képre, amit kifele mutatunk magunkról másoknak ebben a sokszínű világban.

A Gyulai Várszínház őszi, kamaraterembe szervezett előadásaira már kaphatók a jegyek.