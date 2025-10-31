1 órája
Egy legenda élete elevenedik meg - galériával
Hamarosan különleges kötet jelenik meg egy élő legendáról. Néhány nap múlva már olvasható a Gyula régen és ma könyvsorozat 18. kötete, A Steigerwald című könyv. A munka Steigerwald István, a Szabó zenekar énekese, és a festőművész élettörténete, illetve az elmúlt évtizedek korképe egy könyvben.
Durkó Károly, a Gyulai Évszázadok Alapítvány elnöke, a kötet szerzője és szerkesztője sajtótájékoztatójukon elmondta, A Steigerwald című kötet egyszerre illeszkedik a Gyula régen és ma könyvsorozatba, és egyszerre lóg is egy kicsit ki belőle.
Gyula régen és ma: nem akármilyen történet érkezik
– Több kötetünk is foglalkozott már a művészettel, illetve a zenével is – emelte ki. – Ebben a könyvben is egyszerre jelenik meg a művészet és a zene, illetve egy élettörténet. Korkép a 20. századi Magyarország második feléből, ami egy érdekes személyiség életén keresztül követhető nyomon. Steigerwald István életét jelentősen meghatározta az 1956-os forradalom, de a történet képet ad a gyulai újrakezdésről, a talpraállásról, zene, a művészet, a képzőművészet találkozásáról.
Steigerwald István legendás élete elevenedik meg
Durkó Károly kifejtette, Székely Árpád társszerkesztővel, az alapítvány kuratóriumi tagjával együtt úgy gondolták, hogy ez egy olyan történet, amelyet érdemes megírni, mert egyrészt tanulságos.
– A képzőművészeti alkotások pedig értéket jelentenek, ahogy a Szabó zenekar által képviselt minőség is az volt – tette hozzá.
Regényes éveket idéznek meg
Székely Árpád, az alapítvány kuratóriumának elnökségi tagja elmondta, Steigerwald Istvánt Gyulán előbb zenészként, majd festőművészként ismerték meg.
– Nagyon nagy dolog volt, hogy akkoriban, a ’60-as évek közepén és végén Gyulán három helyen is élőben beatzenekarok játszottak. Ezek egyike volt a Szabó zenekar – folytatta a gondolatot. – Steigerwald István már ekkor is foglalkozott képzőművészettel, a beatzenével kapcsolatban születtek alkotásai, bár ez egy csak kisebb része az alkotói tevékenységének. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a művészt megismerje a szélesebb közönség, ahogy azt is lényegesnek tekintettük, hogy láttassuk, hogy egy eleki, illetve gyulai kötődésű személyiség saját erőből, elég nagy ellenszélben miként lett sikeres zenész, sikeres alkotó és családapa.
Gyula régen és ma könyvsorozat 18. kötete, A Steigerwald című könyvFotók: Bencsik Ádám
Élettörténet és korkép Magyarországról
Steigerwald István úgy fogalmazott, az ember önmagáról nehezebben tud képet közölni. Elárulta, hogy ha érdekesebb arcú emberrel találkozott, azonnal lerajzolta, idős parasztbácsikat és néniket, a tanyájukat és a kutyájukat is megörökítette. Felidézte, hogy a svábok kitelepítése elől mentek Gyuláról Elekre, mert ott már akkorra befejeződtek ezek a fájó események. Steigerwald István beszélt kedvenc tanárairól, arról, hogy 15 évesen ment el Elekről, és miként kezdett el Budapesten énekelni.
– Egy kevés megszakítással 30 évig dolgoztam a Szabó zenekarral – árulta el. Szólt arról, hogy Dobra Károly, Dobra Karcsi bácsi, a prímás a fellépése után miként dicsérte meg.
– „Egyem meg a drága jó szívedet, de szeretek veled muzsikálni.” – így fordult hozzám. Ez volt az én Kossuth-díjam. A közönség pedig olyan tapssal búcsúzott tőlünk, amit soha nem lehet elfelejteni, de nem lehet elfelejteni azokat a színeket sem, amelyeket a saját érzelmeimből kevertem ki. Minden képemnek van egy háttértörténete – fogalmazott. – Minden képem arról szól, amit megéltem, sosem másoltam. Több mint ezer festményt számoltam össze nagyjából és rengeteg rajzot.
Durkó Károly elmondta, a könyv 128 oldalon jelenik meg, és gyulai Dürer Nyomdában készül a kiadvány.
– A tematikája érdekes, sztorikkal, korabeli képekkel, festményekkel, és a családhoz kötődő történetek is előkerülnek – tette hozzá a könyvsorozat újabb darabja kapcsán. A kötet gerincét a festészet adja, az alkotásokat tematika szerint, illetve időrendi sorrendben is csoportosították.
A kötetet november 6-án, csütörtökön 17 órától a gyulai könyvtárban mutatják be.
