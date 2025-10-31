Egy legenda élete elevenedik meg - galériával

Durkó Károly, a Gyulai Évszázadok Alapítvány elnöke, a kötet szerzője és szerkesztője sajtótájékoztatójukon elmondta, A Steigerwald című kötet egyszerre illeszkedik a Gyula régen és ma könyvsorozatba, és egyszerre lóg is egy kicsit ki belőle.

Gyula régen és ma: Székely Árpád, Durkó Károly és Steigerwald István beszélt a hamarosan megjelenő kötetről. Fotó: Bencsik Ádám

Gyula régen és ma: nem akármilyen történet érkezik

– Több kötetünk is foglalkozott már a művészettel, illetve a zenével is – emelte ki. – Ebben a könyvben is egyszerre jelenik meg a művészet és a zene, illetve egy élettörténet. Korkép a 20. századi Magyarország második feléből, ami egy érdekes személyiség életén keresztül követhető nyomon. Steigerwald István életét jelentősen meghatározta az 1956-os forradalom, de a történet képet ad a gyulai újrakezdésről, a talpraállásról, zene, a művészet, a képzőművészet találkozásáról.

Steigerwald István legendás élete elevenedik meg

Durkó Károly kifejtette, Székely Árpád társszerkesztővel, az alapítvány kuratóriumi tagjával együtt úgy gondolták, hogy ez egy olyan történet, amelyet érdemes megírni, mert egyrészt tanulságos.

– A képzőművészeti alkotások pedig értéket jelentenek, ahogy a Szabó zenekar által képviselt minőség is az volt – tette hozzá.

Regényes éveket idéznek meg

Székely Árpád, az alapítvány kuratóriumának elnökségi tagja elmondta, Steigerwald Istvánt Gyulán előbb zenészként, majd festőművészként ismerték meg.

– Nagyon nagy dolog volt, hogy akkoriban, a ’60-as évek közepén és végén Gyulán három helyen is élőben beatzenekarok játszottak. Ezek egyike volt a Szabó zenekar – folytatta a gondolatot. – Steigerwald István már ekkor is foglalkozott képzőművészettel, a beatzenével kapcsolatban születtek alkotásai, bár ez egy csak kisebb része az alkotói tevékenységének. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a művészt megismerje a szélesebb közönség, ahogy azt is lényegesnek tekintettük, hogy láttassuk, hogy egy eleki, illetve gyulai kötődésű személyiség saját erőből, elég nagy ellenszélben miként lett sikeres zenész, sikeres alkotó és családapa.