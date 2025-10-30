42 perce
Békéscsabai zongoraművész tarolt a nemzetközi versenyen
Békéscsabai zongoraművész varázsolta el a nemzetközi zsűrit.
Két platina és egy arany – békéscsabai siker a nemzetközi Debussy-versenyen.
Békéscsabai zongoraművész aratott sikert a nemzetközi versenyen
Vannak pillanatok, amikor az ember úgy érzi: most vagy soha. Gál Csaba zongoraművész is így volt vele, amikor gondolt egyet, és benevezett az angol Debussy International Music Competition online versenyére.
– Nem kis meglepetésemre és óriási örömömre két kategóriában is Platina díjat, valamint a Professional kategóriában – ahol minden hangszer egyenrangúan versenyzett – Arany díjat kaptam! A legnagyobb megtiszteltetés azonban az volt, hogy elnyertem a zsűri különdíját, a Best Debussy Performance Special Awardot, amit azoknak a versenyzőknek ítélnek oda, akik különösen magával ragadó módon adják elő Debussy műveit.
A zongoraművész hozzátette, jó érzés volt egyedüli magyarként, békéscsabaiként képviselnie kis hazánkat ezen a rangos nemzetközi megmérettetésen.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Egy Békés vármegyei intézmény került be a legjobb 100 gimnázium közé
Az aszály legyőzte a gazdákat, sokba fájhat, ha nem tudja a kárenyhítés menetrendjét