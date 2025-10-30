október 30., csütörtök

Gál Csaba

40 perce

Békéscsabai zongoraművész tarolt a nemzetközi versenyen

Békéscsabai zongoraművész varázsolta el a nemzetközi zsűrit.

Beol.hu

Két platina és egy arany – békéscsabai siker a nemzetközi Debussy-versenyen.

két platina díjat is nyert Gál Csaba
Gál Csaba sikere a nemzetközi versenyen Forrás: Facebook

Békéscsabai zongoraművész aratott sikert a nemzetközi versenyen

Vannak pillanatok, amikor az ember úgy érzi: most vagy soha. Gál Csaba zongoraművész is így volt vele, amikor gondolt egyet, és benevezett az angol Debussy International Music Competition online versenyére.

– Nem kis meglepetésemre és óriási örömömre két kategóriában is Platina díjat, valamint a Professional kategóriában – ahol minden hangszer egyenrangúan versenyzett – Arany díjat kaptam! A legnagyobb megtiszteltetés azonban az volt, hogy elnyertem a zsűri különdíját, a Best Debussy Performance Special Awardot, amit azoknak a versenyzőknek ítélnek oda, akik különösen magával ragadó módon adják elő Debussy műveit.

A zongoraművész hozzátette, jó érzés volt egyedüli magyarként, békéscsabaiként képviselnie kis hazánkat ezen a rangos nemzetközi megmérettetésen.

