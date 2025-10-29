Furfangosan hódítja meg a kicsiket és nagyokat a színház új meséje – galériával, videóval

Az évad első meselőadásának történetét eredetileg Szép Bence humorista, bűvész jegyzi. Ebben a mesében viszont semmi sem a szokványos módon alakul: a sárkányok nem eszik meg a királyfit, a királylánynak fonal-frizurája van, a mézeskalácsházban egy egészen kedves néni lakik, és az öreg király is boldogan elmehet nyugdíjba. A Furfangos mese rendezője, Puskás Dániel a sajtónyilvános főpróba során kiemelte, hogy manapság a gyerekek ingerküszöbe eltolódott, ezáltal igyekeztek egy olyan mesét találni, amely ezt megugorja, ugyanakkor a hagyományos mesék értékeit is magában hordozza.

A Furfangos mese című előadás november 3-tól várja a nézőket a Békéscsabai Jókai Színház nagyszínpadán. Fotó: Vincze Attila

– Úgy indul a darab, mint egy szokásos népmese: a király lánya eladósorba kerül és a szomszéd királyfi eljön, majd megkéri a lány kezét. Csak miután kiderül, hogy ezért próbatételeket kellene teljesítenie, akkor jön rá, hogy ez mégsem lesz olyan könnyű, ehhez neki valójában nincs is kedve, és csak megszokásból csinálja – részletezte a történetet.

A Furfangos mese királyfija nem egy szokványos karakter

A fiatal királyt, Kelekótya Kázmért Szász Borisz alakítja, aki elárulta, hogy szerepe szerint egy édességfüggő, de az előadásokon a saját egészsége érdekében nem valódi csokikat, hanem fehérjeszeleteket fogyaszt el.

– Egy nagyon jó kihívásnak éltem meg ezt a karaktert a próbák során, ami nem egy szokványos szerep, hiszen nevéből is adódóan kicsit butácska, sokszor inkább lustálkodna, azonban mégis szerethető, hisz lelkében még teljesen gyerek, így a kicsik is könnyen tudnak vele azonosulni – jegyezte meg.

A darab a gyerekek és felnőttek számára egyaránt szórakoztató

A Furfang Frigyes király lányát, Furfang Flóra királykisasszonyt alakító Kristály Alexandra a Beol.hu-nak arról beszélt, hogy egy nagyon pörgős, energikus kislány szerepét hozza a darabban. Mint fogalmazott, neki mindig van valami dolga, valami terve, hogy minél izgalmasabb életet tudjon élni, ugyanakkor mégiscsak ő az öreg király szeme fénye.

– Ez a mese pont olyan, hogy a gyerekek és a felnőttek is élvezik, természetesen mindegyikőjük másért. A szójátékokkal, látványosságokkal, illetve azzal, hogy Flóra nem egy tipikus hercegnő, hanem egy különc kislány, a darab megmutatja, hogy nem muszáj mindig a tökéletességre törekedni, hiszen anélkül is boldogok lehetünk – emelte ki.

A Furfangos mese című meseelőadás november 3-tól látható a Békéscsabai Jókai Színház nagyszínpadán.