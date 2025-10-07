Frédi és Lina – szerelem és lázadás a múlt század forgatagában - galériával, videóval

Koltay Gábor, Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész ismét egy különleges zenés időutazásra invitálja a közönséget. Legújabb nosztalgia musicalje, az Azok a boldog szép napok – Frédi és Lina álma egy kedves, humoros, ugyanakkor mélyen emberi történetet elmesélő darab.

Megtartották az Azok a boldog szép napok – Frédi és Lina álma című nosztalgia musical főpróbáját. Fotó: Dinya Magdolna

Frédi és Lina álma egy zenés időutazás a múltba

A cselekmény a második világháború utáni időszakban indul, és egészen a nyolcvanas évek végéig kalauzolja el a nézőket, különös figyelmet fordítva a hatvanas és hetvenes évek meghatározó eseményeire és hangulatára. Ebben a korszakban, amit sokan a remény időszakának tartanak, a szereplők egy szebb jövőért küzdenek. A produkció látványvilága is a korhangulatot idézi: Vesztergombi Anikó jelmezei négy évtized öltözködési stílusait idézik meg, míg Igaz-Juhász Katalin díszletei a kor külvárosi életképét varázsolják a színpadra. Mindketten Koltay Gábor állandó alkotótársai, így a látványvilág és az atmoszféra hitelessége garantált - írta a Jókai színház.

A darab rendezője, Koltay Gábor elmondta nagyon régóta foglalkoztatja a darab története.