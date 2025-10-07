15 órája
Frédi és Lina – szerelem és lázadás a múlt század forgatagában - galériával, videóval
Megtartották az Azok a boldog szép napok – Frédi és Lina álma című nosztalgia musical főpróbáját kedden a Békéscsabai Jókai Színház nagyszínpadán. A darabot október 10-től láthatja majd a közönség.
Koltay Gábor, Balázs Béla-díjas, Érdemes Művész ismét egy különleges zenés időutazásra invitálja a közönséget. Legújabb nosztalgia musicalje, az Azok a boldog szép napok – Frédi és Lina álma egy kedves, humoros, ugyanakkor mélyen emberi történetet elmesélő darab.
Frédi és Lina álma egy zenés időutazás a múltba
A cselekmény a második világháború utáni időszakban indul, és egészen a nyolcvanas évek végéig kalauzolja el a nézőket, különös figyelmet fordítva a hatvanas és hetvenes évek meghatározó eseményeire és hangulatára. Ebben a korszakban, amit sokan a remény időszakának tartanak, a szereplők egy szebb jövőért küzdenek. A produkció látványvilága is a korhangulatot idézi: Vesztergombi Anikó jelmezei négy évtized öltözködési stílusait idézik meg, míg Igaz-Juhász Katalin díszletei a kor külvárosi életképét varázsolják a színpadra. Mindketten Koltay Gábor állandó alkotótársai, így a látványvilág és az atmoszféra hitelessége garantált - írta a Jókai színház.
A darab rendezője, Koltay Gábor elmondta nagyon régóta foglalkoztatja a darab története.
Bő egy évtizeddel ezelőtt egy filmszinapszist írtam, és aztán ezt Seregi Zoltán igazgatónak másfél-két éve megmutattam. Ő felvállalta és azt mondta, tessék ebből egy színpadi művet írni. Ebből lett egy zenés, kicsit nosztalgikus hangvételű játék, ami a múlt század 60-s 70-s éveit idézi meg elsősorban. Amikor az egész világon fantasztikus szellemi forradalom valósult meg, a Beatles megjelenésére gondolok. Ez nem egy zenei forradalom volt csupán, ez egy életmódbeli forradalom volt, kihatott a képzőművészetre, a színházra, az irodalomra. A Beatles megjelenésétől kezdve nem lehetett a világon a régi módon gondolkodni. Ez ugyanazt jelentette Londonban, Liverpoolban, ahonnan ez a zene indult, mint Európának ezen a részén. Megjelent egy olyan korosztály, akiknek hosszú volt a haja, farmernadrágban járt, a világ fiatalsága egész másképp akart gondolkodni, mint a szüleik. Sokkal szabadabban, őszintébben hittek a világ megváltoztathatóságában, szebbé, jobbá tételében. És mindezt egységbe forrasztotta a zene.
Azok a boldog szép napok – Frédi és Lina álma című nosztalgia musicalFotók: Dinya Magdolna
A Lidl bevásárlókocsijai miatt áll a bál országszerte – sokan most szembesültek vele
Sokan rosszul választanak, pedig egyszerű: így spórolhatsz a korlátlan mobilozáson