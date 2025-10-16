1 órája
Nincs színház, se szűrő – kegyetlenül őszinte albummal indul turnéra az Ektomorf
Fájdalomból, dühből és veszteségből született meg a Heretic, az új nagylemez. Az Ektomorf majdnem a megjelenéssel egy napon indul németországi turnéjára, ahol bemutatja a 10 dalból álló albumot is.
Németországi turnéra indul októberben az Ektomorf. A Békés vármegyei kötődésű zenekar az új lemezét, a hamarosan megjelenő Heretic-et mutatja be többek között Rotenburg, Düsseldorf és Köln városában a Zord és az M.U.F. zenekarok vendégszereplésével. Jövő januárban pedig irány Spanyolország: Santiago de Compostelában adnak koncertet az Inferno Rock Bar 10. évfordulója alkalmából. A Heretic várhatóan október 24-én jelenik meg, és a mezőkovácsházi származású frontember, Farkas Zoli már felkészítette a rajongókat, hogy az új album „hangos, őszinte és könyörtelen” lesz.
Fájdalom szülte az Ektomorf legújabb lemezét
Ahogy az Ektomorf honlapján az énekes-gitáros megfogalmazta, az új lemezen nincs pózolás, nincs színház és nincs szűrő, hanem teljes erőből játszanak.
Ez a lemez nem kísérlet és nem is másolat. Veszteségből, fájdalomból és dühből született. Elvesztettem az édesanyámat, elvesztettem a kutyámat, Wuffát, és elvesztettem a bizalmamat azokban az emberekben, akiknek segíteniük kellett volna. Összetörtem, szinte végem volt.
– olvashatók Farkas Zoli sorai a Heretic című album megszületéséről. Az eredmény tíz dal lett, amelyek az Ektomorf legsötétebb napjait idézik, hozzáteszi: a Heretic, Dear God, Pure Hate vagy Suicide Note című dalok nem kitalált történetek, hanem az élete.
Ezek a dalok nem szépek, nem kényelmesek. Nyersek, dühösek, sebezhetőek és valóságosak.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Megismételhetetlen bulikra készülnek
– Az albumot egy különleges koncertsorozattal is megünnepeljük 2025. október 22. és november 1. között – egyszeri, megismételhetetlen bulik ezek, egyedi setlisttel: új dalok, ritkaságok, klasszikusok és olyan energia, ami mindent elsöpör – olvasható a honlapjukon.
Ez a mi nyelvünk. Nincs alku. Nincs mentegetőzés. Ha velünk vagy, velünk vagy. Ha nem, maradj ott, ahol vagy. Az EKTOMORF az marad, ami mindig is volt: EKTOMORF.
– zárta sorait Farkas Zoli. A koncertsorozat legelső állomása Lichtenfels lesz.
Az album címadó számáról készült klip már márciusban megjelent, a videót a békéscsabai Varga Valentin készítette.
Ilyen Parkside terméket sem láttunk még: a Lidl akciója mindent visz
Retró csoda került elő Békésből: 100 éves technológiával hódít a TikTokon a vályogvető gép