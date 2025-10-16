Nincs színház, se szűrő – kegyetlenül őszinte albummal indul turnéra az Ektomorf

október 16., csütörtök

Fájdalomból, dühből és veszteségből született meg a Heretic, az új nagylemez. Az Ektomorf majdnem a megjelenéssel egy napon indul németországi turnéjára, ahol bemutatja a 10 dalból álló albumot is.

Beol.hu

Németországi turnéra indul októberben az Ektomorf. A Békés vármegyei kötődésű zenekar az új lemezét, a hamarosan megjelenő Heretic-et mutatja be többek között Rotenburg, Düsseldorf és Köln városában a Zord és az M.U.F. zenekarok vendégszereplésével. Jövő januárban pedig irány Spanyolország: Santiago de Compostelában adnak koncertet az Inferno Rock Bar 10. évfordulója alkalmából. A Heretic várhatóan október 24-én jelenik meg, és a mezőkovácsházi származású frontember, Farkas Zoli már felkészítette a rajongókat, hogy az új album „hangos, őszinte és könyörtelen” lesz.

Az Ektomorf zenekar
Az Ektomorf turnéra indul az új, Heretic című albumával. Fotó: ektomorf.army

Fájdalom szülte az Ektomorf legújabb lemezét

Ahogy az Ektomorf honlapján az énekes-gitáros megfogalmazta, az új lemezen nincs pózolás, nincs színház és nincs szűrő, hanem teljes erőből játszanak.

Ez a lemez nem kísérlet és nem is másolat. Veszteségből, fájdalomból és dühből született. Elvesztettem az édesanyámat, elvesztettem a kutyámat, Wuffát, és elvesztettem a bizalmamat azokban az emberekben, akiknek segíteniük kellett volna. Összetörtem, szinte végem volt.

– olvashatók Farkas Zoli sorai a Heretic című album megszületéséről. Az eredmény tíz dal lett, amelyek az Ektomorf legsötétebb napjait idézik, hozzáteszi: a Heretic, Dear God, Pure Hate vagy Suicide Note című dalok nem kitalált történetek, hanem az élete. 

Ezek a dalok nem szépek, nem kényelmesek. Nyersek, dühösek, sebezhetőek és valóságosak.

Megismételhetetlen bulikra készülnek

– Az albumot egy különleges koncertsorozattal is megünnepeljük 2025. október 22. és november 1. között – egyszeri, megismételhetetlen bulik ezek, egyedi setlisttel: új dalok, ritkaságok, klasszikusok és olyan energia, ami mindent elsöpör – olvasható a honlapjukon.

Ez a mi nyelvünk. Nincs alku. Nincs mentegetőzés. Ha velünk vagy, velünk vagy. Ha nem, maradj ott, ahol vagy. Az EKTOMORF az marad, ami mindig is volt: EKTOMORF.

– zárta sorait Farkas Zoli. A koncertsorozat legelső állomása Lichtenfels lesz.

Az album címadó számáról készült klip már márciusban megjelent, a videót a békéscsabai Varga Valentin készítette.

 

