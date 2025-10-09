október 9., csütörtök

Csorvás

1 órája

Egészségmegőrző tanácsok a népszerű háziorvostól

Címkék#Csorvás#Missziói Egyházközség#háziorvos#szeretet

Dr. Szénási Levente csorvási háziorvos a helyi Református Missziói Egyházközség felkérésére interaktív előadást tartott a hétvégén.

Gajdács Pál

„Magasztallak, Uram, mert megmentett.” a Zsoltárok 30,1.- igevers alapján elkezdődött önképzőköri alkalmon Csorvás hivatásának élő, népszerű orvosa egészségmegőrző tanácsaiból, betegségmegelőzésre biztató gondolataiból családias, meghitt beszélgetés alakult ki, megtapasztalva azt, hogy a hitnek, szeretetnek, közösségnek gyógyító ereje van. 

Dr. Szénási Levente az egészségtudomány legfrissebb információval a legaktuálisabb témákban adott tájékoztatást
Fotó: FB/Csorvási Református Missziói Egyházközség

– Előadónk személyre szabott, közvetlen témavezetése, a jelenlevők aktív részvétele által, a terített asztal körüli közösség az ajándékba kapott élet, egészség felelősségteljes megtartásában kapott megerősítést – olvasható az egyházközség facebook bejegyzésében. – Az egészségtudomány legfrissebb információval a legaktuálisabb témákban is konkrét útbaigazítással szolgált. Elhangzott, hogy az egészséghez hozzátartozik keresztyén magyar értékeink megélése, megőrzése. 

