Egészségmegőrző tanácsok a népszerű háziorvostól

„Magasztallak, Uram, mert megmentett.” a Zsoltárok 30,1.- igevers alapján elkezdődött önképzőköri alkalmon Csorvás hivatásának élő, népszerű orvosa egészségmegőrző tanácsaiból, betegségmegelőzésre biztató gondolataiból családias, meghitt beszélgetés alakult ki, megtapasztalva azt, hogy a hitnek, szeretetnek, közösségnek gyógyító ereje van.

Dr. Szénási Levente az egészségtudomány legfrissebb információval a legaktuálisabb témákban adott tájékoztatást

Fotó: FB/Csorvási Református Missziói Egyházközség

– Előadónk személyre szabott, közvetlen témavezetése, a jelenlevők aktív részvétele által, a terített asztal körüli közösség az ajándékba kapott élet, egészség felelősségteljes megtartásában kapott megerősítést – olvasható az egyházközség facebook bejegyzésében. – Az egészségtudomány legfrissebb információval a legaktuálisabb témákban is konkrét útbaigazítással szolgált. Elhangzott, hogy az egészséghez hozzátartozik keresztyén magyar értékeink megélése, megőrzése.