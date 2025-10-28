Magyar dallamok brit színpadokon – a Dirty Slippers újabb fejezetet írt külföldi történetében

A Dirty Slippers ismét útra kelt, és ezúttal sem aprózták el. A magyar zenekar újabb fejezetet írt brit kalandjaiban.

A Dirty Slippers ismét turnéra indult, egészen Angliától Skóciáig

Dirty Slippers: a magyar banda, akiket már a britek is imádnak

A Dirty Slippers ismét meghódította az Egyesült Királyságot – és közben jó pár kilométert maguk mögött hagytak. A srácok az angol-skót koncert sorozatuk alatt több mint 2000 kilométert utaztak, alig aludtak pár órát, de minden perc megérte: új rajongókat, felejthetetlen élményeket és jó adag kalandot gyűjtöttek.

Október 15-én indultak útnak, hogy öt nap alatt hét városban lépjenek fel Angliában. Ez már a negyedik brit körútjuk volt, és látszik, hogy egyre többen kíváncsiak rájuk: a skót Perthshire Advertiser is írt róluk, a The List zenei magazin pedig kiemelt eseményként említette a londoni koncertjüket.

Hatalmas bulit csaptak Londonban Fotó: Ellia Visuals - You and Media Management

A turné során Londontól Skóciáig, Peterborough, Leeds, Edinburgh, Glasgow és Perth klubjaiban adtak koncerteket – volt, ahol forró hangulatú, teltházas bulit, máshol pedig meghittebb, akusztikus estét. Emellett különleges unplugged fellépéseket is tartottak az ikonikus HMV lemezboltjaiban, ahol olyan legendák is megfordultak már, mint Paul McCartney, Elton John vagy a Simple Minds.

Glasgowban sem maradhatott el a remek hangulatú koncert Fotó: Byron Turner - You and Media Management

A hét egyik legjobb meglepetése Glasgowban jött: összefutottak Keresztes Krisztiánnal, a Dundee United magyar hátvédjével. A futballrajongó Lázár számára ez igazi öröm-pillanat volt, és persze a közös fotó sem maradhatott el – ráadásul nem is akárhol, hanem a Rangers FC legendás stadionjában.

A turné legjobb pillanatait folyamatosan megosztják az Instagramon, Facebookon és TikTokon, szóval aki lemaradt, ott bepótolhatja a koncerteket és a kulisszák mögötti élményeket.

Szabó Lázár és Keresztes Krisztián Fotó: Bordás Ágnes - You and Media Management

Bár a honvágy mindig hazahúzza őket, a Dirty Slippers biztosan visszatér még a brit szigetekre – ha minden jól megy, 2026-ban újra útra kelnek.