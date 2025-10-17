október 17., péntek

DANTE Közösségi Alkotótér

1 órája

Színházi élménnyel ajándékozza meg a közönséget a Fantasztikus 4-es

Címkék#partner#Békés Megyei Könyvtár#DANTE Közösségi Alkotótér#közönség

Különleges színházi élménnyel ajándékozza meg a békéscsabai, Békéscsaba környéki közönséget egy együttműködésnek köszönhetően a Fantasztikus 4-es. Azoknak, akik lemaradnak a DANTE Közösségi Alkotótér vendégjátékáról, Budapestre kell utazniuk – ismertették pénteken, a Csabagyöngye Kulturális Központban tartott sajtótájékoztatón.

Licska Balázs

Békéscsabára érkezik ismét a budapesti DANTE Közösségi Alkotótér vendégjátéka a Bán Ber Deep Heart Deep Soul Irodalmi Társaság, a Békés Megyei Könyvtár, a Csabagyöngye Kulturális Központ és egy cég együttműködésének köszönhetően; vagyis, ahogy a sajtótájékoztatón fogalmaztak, utalva a szuperhősös filmre: a Fantasztikus 4-es révén.

A DANTE Közösségi Alkotótér vendégjátékával ajándékozzák meg a közönséget
Juhász Zoltán, Bánszki Mihály és Forczek Győző beszélt arról, hogy a DANTE Közösségi Alkotótér vendégjátékával ajándékozzák meg a közönséget. Fotó: Licska Balázs

Képbe került a Csabagyöngye Kulturális Központ hangversenyterme

Forczek Győző, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatóhelyettese elmondta: egy remek ötletnek köszönhetően beindult egy sorozat, amely immár kinőtte magát, a rendelkezésére álló teret, és hogy így jött képbe a kulturális központ 400 érdeklődő fogadására alkalmas hangversenyterme. Úgy véli, ez is egy bizonyíték arra, hogy a Munkácsy Negyedben lévő, egymással szomszédos intézmények, szakemberek együttműködése fontos és meg is valósul.

A DANTE Közösségi Alkotótér több előadását elhozták a Békés Megyei Könyvtárba

Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy a bibliotéka és a Bán Ber Deep Heart Deep Soul Irodalmi Társaság együttműködése 2023-ra nyúlik vissza. Az elmúlt időszakban a DANTE Közösségi Alkotótér több színházi előadását, vendégjátékát is elhozták a Békés Megyei Könyvtárba, színházteremmé vált az előadóterem. Kinőtték azonban a rendelkezésre álló tereket, ezért vált a történetben újabb partnerré a Csabagyöngye Kulturális Központ.

Ezért az előadásért egyébként Budapestre kell utazni, most ingyen lesz Békéscsabán

A Bán Ber Deep Heart Deep Soul Irodalmi Társaság részéről Bánszki Mihály elmondta, hogy sok támogatónak köszönhetően különleges színházi élménnyel ajándékozzák meg a békéscsabai, Békéscsaba környéki közönséget. A DANTE Közösségi Tér olyan vendégjátékkal érkezik, amelyért egyébként Budapestre kellene utazni.

A Stílgyak című előadással jönnek október 24-én, pénteken

A DANTE Közösségi Tér október 24-én, pénteken 19 órakor a Stílgyak című színházi előadással érkezik, Gulyás Hermann Sándor és Jászberényi Gábor szereplésével. Raymond Queneau Stílusgyakorlatok című műve alapján a szöveget átdolgozta Jászberényi Gábor. A helyre szóló jegyek ingyenesen válthatók a tixa.hu oldalon, de a helyszínen, a Csabagyöngye Kulturális Központban is tudnak segíteni az érdeklődőknek. Támogató jegyeket is lehet kérni. A későbbiekben további előadásokkal érkezik a tervek szerint a DANTE Közösségi Alkotótér Békéscsabára, a következő kettő

  • előbb A varjúkirály,
  • majd Az óceánjáró

lesz novemberben.

 

